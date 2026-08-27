Manisa\'da Kuru Üzüm Sezonu 4 Bin TL\'lik Sembolik Satışla Açıldı

Manisa'da 2026-2027 sezonunun ilk çekirdeksiz kuru üzümü, Manisa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen açık artırmada kilogramı 4 bin TL'den sembolik olarak satın alındı. Sezonun ilk satışının ardından gözler üreticinin merakla beklediği gerçek kuru üzüm fiyatına çevrilirken, üreticiler maliyetler ve piyasa şartları dikkate alınarak tatmin edici bir fiyat açıklanmasını bekliyor.

Türkiye'nin üzüm başkenti olan Manisa'da 2026-2027 sezonunun ilk çekirdeksiz kuru üzümünün alımı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2026-2027 sezonunun açılışı gerçekleştirildi. Geleneksel ilk kuru üzüm alımında, 500 TL ile başlayan açık artırma 2018-2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yapan Bekir Pakdemirli'nin belirlediği 4 bin TL sembolik fiyat üzerinden ilk kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Törene Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Manisa Ticaret Borsası Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı. Daha sonra törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Son yıllarda her hasat dönemi öncesinde üzüm fiyatlarına dair yoğun bir beklenti oluşuyor. Üreticimiz de haklı olarak el emeğinin değerini merak ediyor. Bu süreçte bölge milletvekillerimiz, ilgili bakanlıklarımız, üretici kuruluşlarımız ve sektör temsilcilerimiz çok yönlü istişareler ve yoğun görüşmeler yürütmektedir. Bugün itibariyle üreticimiz, tüccarımız, ihracatçımız ve sektörümüzün tüm paydaşları piyasada oluşacak dengeleri ve bilhassa Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak olan fiyatı çok yakından dikkatle takip etmektedir. Biz inanıyoruz ki fiyat belirlenirken sadece bugünün kurtarılmasına değil, sektörün geleceğine, sürdürülebilirliğine de odaklanmalıdır. Bizim yegane amacımız üreticimizin asla mağdur olmadığı, tüccar ve ihracatçımızın faaliyetlerini güvenle sürdürebildiği, ürünün dünya pazarındaki liderliğini ve rekabet gücünün korunduğu, sağlıklı, dengeli bir piyasa yapısının inşa edilmesidir" dedi.

Sektörel kayıt ve raporlama sistemine göre 2025-2026 sezonunun 31 Temmuz'da tamamlanacağını kaydeden Özkasap, "1 Eylül tarihi itibariyle yeni sezona girmiş olacağız. Temmuz sonu müstahsil alım tescil verilerine göre kayıtlara gelen çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin tondur. 22 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 140 bin ton ihracat ile ülkemize 455 milyon dolar kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.

"En büyük sorun arz talep sorunu"

Fiyatın açıklanmasında geç kalındığını kaydeden TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, "Geç kaldık. Maalesef Türkiye'nin dört bir yanı üzüm olmaya başladı. İşte yakın zamanda Denizli'yi gezmeye gidiyoruz. Denizli'nin bütün ilçelerinde bağ dikimleri arttı. Kendimiz de tüketmediğimiz için maalesef muazzam bir şekilde arzla karşı karşıyayız ve diğer taraftan sadece ülkemiz değil, dünyadaki konjonktür, şu an yaşadığımız en büyük sorun arz taleple alakalı. Muazzam bir arz var. Talep tarafında ciddi bir daralma var. Yine diyorum, yüksek maliyetli ürün yetiştirdiğimizin farkındayız. Ama talebin olmadığı bir ortamda işte en çok bizim üreticilerimizden, ortaktan karşılaştığımız en büyük sorun, diyor ki işte başkanım pazar bulunmuyor. Bizim pazar anlamında hiçbir sorunumuz yok. İnanın bizim sultani üzümümüz dünyanın en kaliteli ürünlerinden. Ama diğer taraftan yabancının 1.8, 2 dolar dediği bir ürünü bizim 3 dolara satma şansımız yok. Bu gerçekle karşı karşıya kalmak zorundayız" dedi.

"Marka şehir haline gelmeliyiz"

"Bizim Manisa'yı üzümle tanıştırıp, bunun tanıtımını yapıp bu açıdan da Türkiye'de ve dünyada marka bir şehir haline gelmemiz lazım" diyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "Bizim üzüme sahip çıkmamız lazım. Bizim devletimizin evet çok doğru söyledi. Şu anda 3 dolara bizim dünyaya üzüm satma şansımız var mı? Yok. Ama bu üzüm bağlarını da korumak istiyorsak burada bakanlığımızın, devletimizin de çiftçiye sahip çıkması lazım. Valiliğimiz, borsamız, ticaret odamız, siyasal parti temsilcilerimiz hep beraber oturalım. Nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Bu üzümü tekrar Türkiye'de Manisa'ya üzümün işte şehri Manisa nasıl edebiliriz? Yepyeni bir eylem planı hazırlayalım. ve bu toplantıyla kalmayalım. Bunu sahada birebir gösterelim. Reklamsa reklam, tanıtımsa tanıtım, odalar, işte fuarlara gidelim. Tamamen üzümle ilgili her tarafı üzümle donatalım. Bunu da ilçe ilçe yapmayalım. Hep beraber topyekun halinde Manisa üzümü olarak bunu dünyaya tekrar tanıtalım. Bu konuda biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yaparız. Çiftçimize destek için elimizden geleni yaparız. Ben burada bakanlığımızın, devletimizin her kurumunun elinden geleni yapacağına da inancım tam" diye konuştu.

"Fiyat açıklanmalı"

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sezonun hayırlı olmasını temenni ederek üreticinin fiyat beklentisinin devam ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Çiftçimizin beklentisi bu sene kuru üzümde 150 liradır. Haksız da sayılmaz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fiyat beklentisi vardır. Bir an önce açıklanması lazım. Çok geçmeden."

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bugün hem birlik, beraberlik içinde, hep beraber gücümüzü, kuvvetimizi birleştirerek bu kalkınma serüveninde, tarımsal kalkınmayı iyi bir mecrada, sürdürülebilir bir düzlemde götürmemiz en önemli milli ve stratejik hedefimiz. Bu yönden de hep beraber bu birliktelikle en büyük katkıyı emektarların bu katkıyı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Hem sağlıklı gıdaya erişim, yeterli gıdaya erişim, sürdürülebilir bir üretim düzlemi, küresel gücümüzün artırması yönünde en büyük öncülerimiz emektarlarımızdır, çiftçilerimizdir, siz üreticilerimizdir. Bu yönüyle bütün üreticilerimizi alkışlıyoruz. Bu ürünün bolluk, bereket içinde devam etmesi, gelecek nesillere bu kültürün aktarılmasının önemine ben de altını çiziyorum. Günümüz bereketli olsun, ürünümüz bol olsun, sağlıklı olsun. İnşallah istediğimiz beklentiler en kısa zamanda tahakkuk eder. Hepimiz hem maişet kaynağı olarak bu ürünümüzü hem kültürümüzü şekillendiren bu ürünün sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarırız diyorum" dedi.

"Fikirlerin hepsi bir masada toplanmalı"

Tarım ve Orman eski Bakanlarından Bekir Pakdemirli ise konuşmasında şunları söyledi:

"Tabii ki bu ihracat ürünü olduğu için bu ihracat ürününün de mutlaka karşı taraftaki pazarlara da bir bağlantısının yapılıyor olması lazım. Burada sadece çiftçi yok, sadece tüccar yok, sadece birlikler yok, sadece siyasetçiler yok. Burada hep birliği, hep birlikte bir noktaya gelmek lazım. Fikirlerin hepsi çok güzel ama bunların hepsinin bir masa etrafında toparlanması lazım. Yani belediye başkanımız, valimiz, il başkanlarımız, borsa başkanımız, il müdürümüz, herkes, ilgililer bir araya geldikten sonra bunları Ankara'ya tek bir ağız, tek bir cevap, tek bir istek olarak mutlaka göndermemiz, bu talebi de açıyor olmamız lazım."

Yapılan konuşmaların ardından sezonun ilk kuru üzümü açık artırmayla satışa çıkarıldı. Protokol üyelerinin fiyat tekliflerinin ardından son teklifi, 2018-2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde bulunan Bekir Pakdemirli verdi. Pakdemirli'nin 4 bin TL'lik teklifi üzerine, Saruhanlı'nın Hacırahmanlı Mahallesi'nden Tuncay Anadolu'nun Manisa Ticaret Borsası'na getirdiği yaklaşık 50 kilogramlık sezonun ilk kuru üzümü, kilogramı 4 bin TL'den Manisa Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak satın alındı.

Sezonun ilk hasadını kendisinin yaptığını ve kuru üzümü borsaya getirdiğini belirten üretici Tuncay Anadolu, sezonun hayırlı olmasını dilerken, fiyat beklentilerinin ise 150 TL olduğunu söyledi.