İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda bitki deneyine başladı

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bitkilerin araştırılması olacak. Deneyde, farklı bitki türlerinin tuz stresine verdikleri yanıtlar karşılaştırılacak.

TUZ STRESİNE MARUZ BIRAKILAN BİTKİLERİ ARAŞTIRACAK

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gezeravcı tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.

3 ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİN PROJE YÖNETİCİSİ

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.

FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER YANITLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.