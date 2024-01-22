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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlayan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bitkiler üzerine olacak. Deneyde iki farklı bitki türünün tuz stresine verdikleri fizyolojik ve moleküler yanıtlar karşılaştırılacak.

22.01.2024 - 12:17,
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Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bitkilerin araştırılması olacak. Deneyde, farklı bitki türlerinin tuz stresine verdikleri yanıtlar karşılaştırılacak.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

TUZ STRESİNE MARUZ BIRAKILAN BİTKİLERİ ARAŞTIRACAK

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gezeravcı tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

3 ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİN PROJE YÖNETİCİSİ

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER YANITLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda bitki deneyine başladı
Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • mustafa ekici: Bu deneyler 55 milyon dolar vermeden Dünyada yapılamıyor mu? Yanıtla 32 65
  • Nok Ta: Bu deneyler daha önce yapıldı zaten. 20 16
  • Anar Vel: İlk türk değil ilk Türkiyeli ola bilir çünki Bakü doğumlu Azerbaycanlı Musa Manarov 1987 yılında kosmosa gitmiş . Yanıtla 9 23
  • mehmet bozan ölmez: sen evde pamuğun arasına fasulye koy kafanı böyle şeylerle meşgul etme 7 21
  • mert çelik: daha once yapılmıs ve sonuclanmıs bılınen deneylerı,yenı bastan yapmak ne bıleyım yorumsuz Yanıtla 4 17
  • osman şahin: Havadamı ekecek ne aya inmiş ne marsa kimin bostanında ekecek bitkimin adını brokoli eksin kilosu 60 tl olmuş Yanıtla 0 17
  • Ahmet Ateş: Bırakın bu işleri adamlar ordan geçeli onlari yapalı yüzeyli sene oldu. Milleti kandırmak için 55 milyonluk turistik gezi her parayı veren gidebiliyor. yapabiliyorsaniz ülkenizde yapın görelim. Yanıtla 3 14
  • Montana By: Geçen sene aynı fiyata sivilleri gönderdiler.Kimse burdan prim çıkarmasın.Parayi veren düdüğü çalar.Dolarlari verince herkesi çıkartıyorlar. Yanıtla 2 13
  • Selim Kayisi: Şey gibi, hani okulda kimya fizik dersinde hocanın kontrolünde öğrencilere deney yaptırılır yaa, sonuçları aynı olan şeyleri görsünler diye tekrar yaptırıyorlar. Yanıtla 0 13
  • Kadri Yavuz Özbay: Bu deneylerin uzayda yapılmasının nedeni deney ortamının yerçekimsiz olmasıdır. Yerçekimsiz ortamda bitkilerin hatta bakteri ve alg gibi daha basit hayat formlarının verdikleri tepkiler dünyadakine göre farklılık arz etmesidir. 10 3
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Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı - Son Dakika


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