IMF, Türkiye\'ye rutin bir ziyaret gerçekleştirecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

"4. MADDE KONSÜLTASYONUNA HAZIRLIK AMACIYLA..."

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.

"TÜRK YETKİLİLERDEN HERHANGİ BİR İŞARET ALINMADI"

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.

HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirmişti. Konuyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

"HEYETE YÖNELİK RESMİ BİR DAVET YOK ANCAK..."

Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetmişti.

IMF NEDİR?

IMF uluslararası para fonu sağlayan uluslararası bir örgüttür. IMF 1944 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Dünyanın en büyük parasal fon örgütlerinden olan IMF merkezi Amerika'da yer almaktadır. IMF yasal durumu halen daha aktif olan bir ülkedir. IMF'nin birçok kuruluş amacı yer almaktadır. Ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek amacı ile IMF kurulmuştur. Dünya tarihinde IMF örgütünden borç alan ülkelerin sayısı bir hayli fazladır. IMF 190 üye ülkeden oluşan bir örgüttür.

IMF dünyadaki en büyük örgütlerden bir tanesidir. Bundan dolayı tarihi açıdan önemli bir örgüttür. IMF özellikle birinci ve ikinci dünya savaşından sonra iyice önemi artmış bir örgüttür. Ülkelere finansal destek sağlayan IMF kredi ile para aktarmaktadır. Ekonomik buhrandan dolayı IMF üzerinden kredi çeken ülkelerin sayısı bir hayli fazladır.