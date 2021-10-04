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İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı - Son Dakika

İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı

04.10.2021 17:09

Kamyon şoförü açığı nedeniyle tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki petrol krizi devam ediyor. İstasyonlarda oluşan metrelerce kuyruk ve yaşanan kıtlık sonrası ordu devreye girdi. Askerler istasyonlara yakıt taşıyarak ülkenin normale dönmesi için çalışmalar başlattı!

AB'den çıkış (Brexit) nedeniyle ağır vasıta sürücüsü açığı ve bu yüzden tedarik krizi yaşayan Britanya'da devreye ordu girdi. Askerler ülke çapında benzin istasyonlarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturan araçlara benzin pompalayabilmesi için akaryakıt teslimatına başladı. Britanya kara ve hava kuvvetlerinden yaklaşık 200 asker, kamyon sürücüsü açığı yüzünden tedarik krizi çeken benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı. Bugün kamuflaj üniformalı askeri personel, bazı benzin istasyonlarının depolarını doldururken görüntülendi.

İngiltere'deki petrol krizi sonrası ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşıyor

BENZİN KITLIĞI EN ÇOK LONDRA'YI VURDU

Ülkede benzin kıtlığı en çok başkent Londra ve Güney Doğu İngiltere'yi vurmuş durumda. Panik satın alma furyasının yaşandığı Britanya'da bazı benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluşması ve kavgalar eşliğinde kaotik sahnelerin yaşanmasının ardından, orduyu daha erken göreve çağırmadığı için eleştiri okları hükümete yöneldi.

İngiltere'deki petrol krizi sonrası ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşıyor

NORMALE DÖNÜŞ 10 GÜN SÜREBİLİR

Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), pazar günü yaptığı açıklamada, tedarik krizinin İskoçya, Galler, Kuzey ve Orta bölgelerde neredeyse sona erdiğini, ama Londra ve Güney Doğu İngiltere'de benzin istasyonlarının yüzde 22'sinin depolarının boş olduğunu, buralarda durumun normale dönmesinin 7-10 gün alabileceğini duyurdu.

İngiltere'deki petrol krizi sonrası ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşıyor

HÜKÜMET ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDI

Muhazafakar Partili Başbakan Boris Johson (BoJo), krizin iki sebebinden Brexit'i ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek için elinden geleni yapmış ve Kovid pandemisini başta önemsememişti. Sonunda hükümet orduyu göreve çağırmak zorunda kalırken, Maliye Bakanı Rishi Sunak "Ekstra önlem olarak ekstra sürücüleri devreye soktuk. Durum her gün daha düzeliyor. Talep normale döndükçe işlerin kendiliğinden çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Ancak Reuters muhabirleri, Londra ve güney İngiltere'de en az iki düzine benzin istasyonunun hala kapalı olduğunu, açık olan benzin istasyonlarının önünde de hala kuyruklar oluştuğunu aktardı. Akaryakıt krizinin Brexit'le ilgisi olduğunu ısrarla reddeden BoJo'nun bakanları, diğer Avrupalı komşularda benzin istasyonlarında kuyruklar yaşanmamasına rağmen, kamyon şoförü açığının küresel bir sorun olduğu iddiasında.

İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı - Son Dakika
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