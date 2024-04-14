İran saldırısının İsrail\'e ekonomik maliyeti ortaya çıktı

İran'ın İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının İsrail'e maliyeti ortaya çıktı. İsrail medyası, saldırının ülke ekonomisine maliyetinin 1,35 milyar dolar olduğunu belirtti.
Yediot Aharonot gazetesinin Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) olduğu ifade edildi. Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Aminah, yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti.
İsrail'in geliştirdiği anti balistik füze sistemi Arrow'un tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Aminah, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan uçakların da ayrı bir maliyeti olduğuna işaret etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı basın toplantısında şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla İHA ve balistik füze atıldığını bildirmişti.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
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