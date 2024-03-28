İranlı turistlerin Nevruz tatili beklentileri karşılamadı - Son Dakika
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Ekonomi

İranlı turistlerin Nevruz tatili beklentileri karşılamadı

İranlı turistlerin Nevruz tatili beklentileri karşılamadı

İran'da 20 Mart-1 Nisan tarihleri arasındaki nevruz tatili, Van'ın beklentilerini karşılamadı. Her yıl nevruz tatilinde Van'a gelen İranlı turistler, bu yıl beklentileri karşılamadı. Oteller boş kaldı ve esnaf hayal kırıklığına uğradı. İranlı misafirlerin Van ekonomisi için önemli olduğu belirtildi.

28.03.2024 18:28
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İran'da 20 Mart-1 Nisan tarihleri arasındaki nevruz tatili, Van'ın beklentilerini karşılamadı.

Her yıl 13 günlük nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turistler, bu yıl beklentileri karşılamadı. Her yıl nevruz tatilinde Van'a gelmeyi tercih eden on binlerce İranlı turist yaptıkları alışverişle esnafa 'can suyu' olurken bu yıl ise beklenen ilgi olmadı. Yaklaşık iki hafta boyunca otellerin yüzde 90 ila yüzde 100 doluluk oranına vardığı Van'da oteller boş kaldı. İranlı misafirlerin Van ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu belirten esnaf, tek temennilerinin o eski İranlı yoğunluğunun tekrar yaşanması olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Cevdet Özgökçe, Türkiye'nin İran sınırına üç tane gümrük kapısının olduğunu ifade ederek, "İranlı misafirler, Kapıköy, Esendere ve Gürbulak sınır kapılarından yoğun bir şekilde ülkemize gelmeye başladılar. Fakat Van'da maalesef otel doluluk oranları şu anda yüzde 50-60 oranında. Geçmiş yılların yoğunluğu yok. Kentte öyle bir hava yok şu an. Geçmiş yıllarda nevruzda yer kalmıyordu ve biz yardımcı olmaları noktasında valilerimize ricada bulunuyorduk. Okul yurtlarını, kamu kurumların misafirhanelerini açtırıyorduk, ama maalesef bu yıl öyle bir doluluk yok" dedi.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Oktay Aksoy ise geçmiş yıllara oranla nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turist sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığına dikkat çekerek, "Şimdiki sürece baktığımız zaman geçen seneki süreçle aslında ivmenin düştüğünü görmekteyiz. Geçen sene yüzde 80 -90 oranında bir doluluk varken, bu sene otellerde yüzde 50-60'a yakın bir doluluk gözükmektedir" ifadelerini kullandı.

İranlı misafirlerin Van'ın ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sunduğunu vurgulayan Aksoy, "Açıkçası bu sene o ivmeyi, o volümü yakalayamadık. Ama bundan sonraki süreç içerisinde yılı tamamlamadan yine İranlı misafirlerimizi ağırlamaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde belki o ivmeyi, o volümü yakalamış olacağız. İranlı misafirlerimiz Van'ın ekonomisine ciddi anlamda katkıları olan misafir kitlesidir. Sadece konaklama değil, Van'ın diğer pazarlarına da katkı sağlamaktadır. Çünkü Van'ın ciddi anlamda ekonomik üssü haline gelen bir İran misafir kitlesi yer alıyor. Bu da Van için kaçınılmaz bir hedeftir" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İranlı turistlerin Nevruz tatili beklentileri karşılamadı - Son Dakika

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