Uluslararası Buluş Fuarı'nın en büyük ödülü yine Teknopark İstanbul'un

ISIF'22 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda GRAND PRIX ödülünü bu yıl yine Teknopark İstanbul kazandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, 2016 yılından bu yana düzenlenen ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanında TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

TEKNOFEST KARADENİZ bünyesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun öncülüğünde yapılan Türkiye'nin uluslararası düzeydeki buluş fuarında 210'u yerli, 67'si yabancı olmak üzere 277 buluş sergilendi. Alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından ISIF'22'de sergilenen her bir buluş, ayrı ayrı değerlendirildi.

Etkinlikte katılımcılara toplamda 11 özel, 40 altın, 80 gümüş ve 70 de bronz madalya verildi. ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı'nın bitiminde en büyük ödül olan GRAND PRIX kupası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Teknopark İstanbul'un oldu.

Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren RS Research Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal, "Kırılabilir Polimer İlaç Konjugatları" buluşuyla kazandığı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Fuara 10 patent ile katılım sağlayan Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Connectto, toplamda 10 ödülün sahibi oldu.

GRAND PRIX kupasını alan RS Research'ün yanı sıra, Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren SFA ArGe ve New Senses şirketleri altın madalya, Altınay Savunma, Remora Teknoloji ve Cet Teknoloji şirketleri ile Teknopark İstanbul'un en genç girişimcisi Mısra Berna Özdemir ise gümüş madalya kazandı. Ayrıca New Senses firması, International Innovation Exhibition ARCA özel ödülüne layık görüldü.

"Ticarileştirme çalışmalarına başlayacaklar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, ödül alan girişimcilerin projelerini Teknopark İstanbul bünyesindeki teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezinin sunacağı desteklerle ticarileştirme çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, çok yakında yatırım haberlerinin alınacağına ilişkin inancını ifade etti.

Teknopark İstanbul bünyesindeki ödül alan firmalara ait buluş bilgileri şu şekilde:

"ISIF'22 GRAND PRIX: RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret AŞ. Kırılabilir Polimer İlaç Konjugatları: Mevcut buluş (met)akrilat polimer omurgasına sahip ve yan dallarından biri PEG zinciri diğeri ise kırılabilir bağ ile kovalent olarak bağlı bir terapötik ajan içeren polimer ilaç konjugatlarına ilişkin. Buluş aynı zamanda, bu ilaç konjugatının hazırlanmasına dair yöntemleri, konjugatı içeren farmasötik bileşimleri ve konjugatın kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanımını açıklıyor. Temel olarak terapötik, özellikle de kemoterapi moleküllerini seçici olarak tümöre taşımayı sağlayan bir polimerik ilaç taşıma platformuna yönelik. Çok yönlü hedefleme yeteneğinin yanı sıra bir ya da birden fazla kemoterapötik etkin madde kombinasyonu ile ilaç tasarlamayı mümkün kılmaktadır.

Altın Madalya ve International Innovation Exhibition ARCA özel ödülü: New Senses Uzay Teknoloji ve Sağlık Araştırmaları AŞ. Ses Frekansları ile Bazı Hastalıkların Teşhisi (Ainalyze): Ainalyze, bir tele tıp uygulaması ve içeriğinde öksürük, nefes ve fonasyon seslerini yorumlayabilen yapay zeka barındırıyor.

Altın Madalya: SFA Arge ve Özel Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şti. Aynısefa Yağı İçeren Multi Probiyotik Yağ Kombinasyonu ve Üretim Yöntemi: Buluş, sağlık sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş, (erkek/kadın) için yapılacak tedavi ve/veya önleyici tedavilerde kullanılacak, Aynısefa Yağı İçeren Multi Probiyotik Yağ Kombinasyonu ve Üretim Yöntemi.

Gümüş Madalyalar: Umayana, Hülya Dağöttüren. Commiphora Molmol (Myrrh) Reçine Ekstraktları ve Bunların Yara, Mukozit ve Diğer Hastalıkların Önlenmesi, İyileşmesi ve Tedavisi İçin Kullanılması: Buluşta Commiphora molmol (mür) reçinesinin asidik ekstraksiyonu sonucu elde edilen bileşimler açıklanıyor. Açıklanan bileşimler, terpenler ve polisakkaritler açısından zenginleştirilmiş, mukozaya yapışma özellikleri artmış ve oral mukozit, gastrointestinal sistemin mukozal iltihaplanmaları, aft yaraları, diş ağız çeperi ülserleri, Behçet hastalığına bağlı yaralar, topikal iltihapların tedavisi ve önlenmesi için solüsyonlar, içecekler, gıda ürünleri, jeller, kremler, merhemler veya diş macunları olarak formüle edilebilir ve akut veya kronik yara iyileşmesi için kullanılabilir.

CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri AŞ. Epoksi Reçine Sentezi: Buluş, epoksi reçinenin proses esnasında herhangi bir atık meydana gelmeden sentezlenmesini kapsıyor. Epoksi reçine sentezi sonrasındaki yapılan proseslerde, sentez esnasında oluşan NaCl tuzları saf su ile yıkanarak reçine temizleniyor. Bu işlem sırasında kullanılan saf su atık olarak çevreye atılıyor. Geliştirmiş olduğumuz proses sayesinde NaCl tuzlarının temizleme işlemi saf su veya başka atık oluşturacak bir malzeme kullanılmadan yapılabiliyor.

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ. Teleskobik Direk Sistemi: Buluş özellikle açık konumda ve kapalı konumda durabilen ve açılırken teleskobik olarak uzayan ve kapanırken iç içe geçen ve çevre koşullarına karşı kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı arttırılmış teleskobik direkler ile ilgili.

Mikro İnsansız Hava Araçları İçin Gps'siz Uçuş Yöntemi: Buluş; otonom uçuş yapan mikro insansız hava araçlarına (drone) yönelik bir uçuş algoritması ile ilgilidir. Buluş özellikle, uçuş sırasında GPS verisi kesildiğinde oluşabilecek kırımı önlemek amacıyla oluşturulan GPS'siz yarı-otonom uçuş algoritması ile ilgili.

Remora Teknoloji San.ve Tic. Ltd. Şti. Su altı karina temizliği robotu: Buluş, bilhassa su altı karina temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilen robotu ve bu robot üzerinde yapılan birden fazla geliştirmeyi kapsamaktadır. Yat ve teknelerin karaya çıkartılmadan karina (su altında kalan alt gövde) temizliğini yapan insansız su altı yüzey temizleme robotu.

Mobil uygulama üzerinden anlık görüntü ve kontrol imkanı sunan buluş, hassas fırçaları ile yüzeye zarar vermeden yüzey temizlemesini yapıyor. 4 patent başvurusu ve tasarım tescili tamamlanan buluş yüzeyden kopartılan parçaları denize dökmeden filtreleyerek, Avrupa Birliği standartlarına uygun ve çevre dostu bir temizlik sağlıyor.

SFA ARGE ve Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikobiyotik Özellik Gösteren Probiyotik Kompozisyon: Buluş, sağlık ve gıda sektöründe kullanılmak üzere, depresyon tedavileri desteğinde, depresyona bağlı somatik yanıtların giderilmesinde, otizm tiplerinde görülen gastrointestinal somatik semptomların tedavisi desteğinde, serotonin eksikliği sonucu oluşan anksiyetenin giderilmesinde, serotonin dengesinin sağlanmasında, parkinson hastalığı seyrinde karşılaşılan dopamin dengesizliklerinin giderilmesinde, ağır metal detoksunda ve disbiyozis kökenli psiko-somatik sendromlarının giderilmesi amacıyla yapılacak tedavi ve önleyici tedavilerde doğrudan ve/veya destek olarak kullanılacak psikobiyotik özellik gösteren probiyotik kompozisyon ile ilgili.

Mısra Berna Özdemir: Doğal ve Sürdürülebilir Jel Formülasyonu ve Üretim Yöntemi: Yeni Nesil Kozmetik Jel başta fizik tedavi, kadın doğum ve lazer uygulamaları olmak üzere tanı ve tedavi işlemlerinde lubrikant ürün gerektiren her alanda kullanılabilecek, zengin formülasyonu ve doğal içeriği sayesinde tedavi destekleyici özelliğe sahip.