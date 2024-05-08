İSO İhracat İklimi Endeksi Nisanda Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İSO İhracat İklimi Endeksi Nisanda Yükseldi

İSO İhracat İklimi Endeksi Nisanda Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda üst üste altıncı ay artarak 52,3'e yükseldi ve yaklaşık son bir yılın en yüksek değerini aldı. İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri en yüksek büyüme oranını yakaladı. Almanya ve Fransa'da ise daralma eğilimi durma noktasına geldi.

08.05.2024 10:55
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda üst üste altıncı ay artarak 52,3'e yükseldi ve yaklaşık son bir yılın en yüksek değerini aldı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi, ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti. Martta 51,6 olan endeks nisanda üst üste altıncı ay artarak 52,3'e yükseldi ve yaklaşık son bir yılın en yüksek değerini aldı. Nisandaki belirgin iyileşmeyle beraber ihracat talep koşullarında güçlenme eğilimi dördüncü aya ulaştı.

BAE en yüksek büyüme oranını yakaladı

Türk imalatçılarının toplam ihracat hacminin yüzde 46'sını oluşturan en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği 8 ekonomi, nisan ayında genişleme kaydetti. BAE aynı zamanda rapor kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en yüksek büyüme oranını yakalarken, bu ülkeyi az farkla Suudi Arabistan ve Hindistan takip etti.

Nisanda Birleşik Krallık ve İspanya'nın üretiminde güçlü artışlar kaydedildi ve her ikisinde de büyüme ivme kazanarak son bir yılın en yüksek hızına ulaştı.

Hollanda'nın imalat sanayi aktivitesinde yaklaşık son iki yılın en güçlü genişlemesi kaydedilirken Romanya'da ise 10 aylık anket geçmişinin ilk artışı gerçekleşti.

ABD, Rusya ve İtalya'da ise ekonomik aktivite nisanda artış eğilimini sürdürdü, ancak büyüme mart ayına göre hız kesti.

En sert daralma Çek Cumhuriyeti'nde görüldü

İkinci çeyrek başında Türkiye'nin 10 büyük ihracat pazarı içerisinde üretim artışı kaydedemeyen iki ülke, ihracatın toplamda yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Almanya ve Fransa oldu. Bununla birlikte, her ikisinde de ekonomik daralma nisanda hemen hemen durma noktasına geldi.

Üretimdeki düşüşler iki ülkede sırasıyla son 10 ve 11 ayın en ılımlı seviyelerinde kaydedildi. Diğer yandan genel tablodaki iyileşme anket kapsamındaki ekonomilerin tamamı için geçerli olmadı ve bazı bölgelerde üretimin belirgin düşüş eğilimini devam ettirdiği gözlendi. Nisan ayında en sert daralma Çek Cumhuriyeti'nde görülürken, bu ülkeyi Mısır ve Avusturya yakından takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileşme eğilimi, Almanya ve Fransa'nın daralma eğiliminden çıkma belirtileri göstermesiyle birlikte nisan ayında daha genele yayılı hale geldi. Bu durum, firmaların önümüzdeki aylarda yeni ihracat siparişleri alabilmeleri açısından pozitif bir sinyal anlamına geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSO İhracat İklimi Endeksi Nisanda Yükseldi - Son Dakika

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