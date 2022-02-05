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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com'a konuştu: Akşam saatlerinde şehrin tamamına elektrik verilecek! - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com'a konuştu: Akşam saatlerinde şehrin tamamına elektrik verilecek!

05.02.2022 17:33

Isparta'da perşembe günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, kar nedeniyle elektrik hatlarında arızalar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, saatler süren elektrik kesintisinin yaşandığı şehirdeki son durumu Haberler.com'a anlattı. Başdeğirmen, elektrik sorununun çözülmek üzere olduğunu ve akşam saatlerinde şehrin tüm noktalarına elektrik verileceğini söyledi.

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Isparta'da elektrik kesintisi nedeniyle zor saatler yaşandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de acil olarak intikal ettiği bölgedeki son durumu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e sorduk.

"ELEKTRİK DİREKLERİMİZDE KOPMALAR VE YIKILMALAR OLDU"

Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Başdeğirmen, "Yıllardır beklediğimiz kar Perşembe günü çok güçlü bir şekilde geldi. Perşembe sabah saatlerinde başlayan kar yaklaşık 9 saat sürdü ve şehrin içinde 45 santimetreye kadar kar birikintisi oldu. Çevre köylerimizde 1,5 metreye kadar ulaşan bir kalınlık oluştu. İlk olarak hastane yollarını, ana yollarını, okul yollarını açtık. Ondan sonra da ara sokaklara girdik. Şu anda Isparta'da ulaşıma kapalı bir yol bulunmuyor. Ancak bu kadar yağınca elektrik direklerimizde kopmalar ve yıkılmalar oldu. Bundan dolayı bir elektrik sıkıntısı yaşadık ama şu anda bugün itibariyle elektrik sorunumuz bitmiş olacak. Bakanlarımız burada. Hep beraber sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Elektrik sorunu bu akşam tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Elektrik direklerinin yıkılmasının ardından şehre elektrik verilemedi

"TELLERİMİZİN HEPSİ BAKIMLI"

Başkan Başdeğirmen'in açıklamalarının devamı şu şekilde: "Elektrik tellerimize sürekli bakım yapılıyor. Bugüne kadar da böyle bir sıkıntı yaşamadık. Takdir edersiniz ki ciddi bir kar yağışı oldu. Gece soğuk oldu, dona döndü. Tellerin üzerinde yoğun bir tabaka yapıştı kaldı. Bu tabakalar aşağı doğru basarak demir direkleri büktü. Şehir merkezinde kablolar koptu. Şehre elektrik verildi ancak mahalle aralarında tel kopukluklarından dolayı bazı apartmanlara elektrik verilemedi. TEDAŞ Genel Müdürümüz de burada. Herkes mücadelesini veriyor. Bu sıkıntı bitiyor çok şükür.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı

"BELEDİYE OLARAK SUYUMUZU EĞİRDİR'DEN ALIYORUZ"

Biz suyumuzu Eğirdir'den alıyoruz. Su pompalayan direklerimiz eğildiği için su verilemedi. Jeneratörümüz vardı, bunla pompalara basarak evlerimize su verdik. AFAD'ın verdiği jeneratörleri de Eğirdir'e verdik, şu anda su sorunumuz bulunmuyor. Sorun çözülecek ama yine de jeneratörlerimiz hazır duracak. Şehrimizin suyu Menderes Gölü'nden beslenmeye devam ediyor. Kar nedeniyle 8 bin 500 metrekarelik pazar yerimiz de çöktü. Zabıtaların yerinde uyarısıyla vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık. 100 araçtan 20'si de kullanılmaz durumda şu anda. Can kaybımız yok, maddi hasarlı yerlerimiz var. Onun haricinde bir sıkıntı olmadı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin en büyük pazar yeri çöktü

"BAKANLARIMIZIN BURAYA GELMESİ BİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Çok büyük bir afet olmamasına rağmen Bakanlarımızın buraya kadar gelmesi bizleri güçlendirdi. Bu bize, insana saygı ve sevgiyi gösteren bir şeydir. Vatandaşlarımız bilsin ki devletimiz çok güçlü. Yeter ki cana gelmesin, mala gelen her şeyin üstesinden gelecek düzeydeyiz. "

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Kar 9 saat boyunca aralıksız yağdı
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Son Dakika Ekonomi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com'a konuştu: Akşam saatlerinde şehrin tamamına elektrik verilecek! - Son Dakika Ekonomi


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