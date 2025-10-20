Isparta'da Elma Rekoltesi Düşüyor - Son Dakika
Ekonomi

Isparta'da Elma Rekoltesi Düşüyor

20.10.2025 10:20
Isparta'da elma hasadı devam ederken, zirai don ve su yetersizliği nedeniyle rekolte beklentisi %40 azaldı.

ISPARTA'da eylül ayında başlayan elma hasadı devam ederken, zirai don ve dolunun etkisiyle rekolte beklentisi yüzde 40 civarında azaldı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton olan rekoltenin bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki her 4 elmadan 1'in üretildiği Isparta'da, üreticiler bu yıl zor bir sezon geçiriyor. Starking, Granny Smith, gala ve golden gibi birçok türde elmanın yetiştirildiği kentte her yıl 1 milyon tonun üzerinde olan rekolte beklentisi bu yıl büyük ölçüde azaldı. Zirai don ve dolu bölgedeki elma bahçelerinde yaklaşık yüzde 40 zarara neden oldu. Bunun yanı sıra su yetersizliği de küçük üreticiyi önemli ölçüde etkiledi.

Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Şu anda ilimizin her bölgesinde her ilçesinde elma hasadımız devam ediyor. Yaklaşık 15 Eylül tarihinde hasadımız başlayıp hava şartlarına göre 2 ay kadar sürüyor. Bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir rekoltemiz olmuştu. Bu yıl don ve dolu hadiselerinden dolayı tonajımızda düşüklük oldu. Türkiye'de de elmanın yaklaşık yüzde 25- 27 oranını biz üretiyoruz. Türkiye'mizde her 4 elmadan 1'ini biz üretiyoruz. İlimizde ürettiğimiz elmalar ilk önce soğuk hava depolarına gidiyor. Soğuk hava depo zincirinde de ülke genelinde birinciyiz. Yaklaşık 500 bin ton civarında bir soğuk hava deposu rekoltemiz mevcut. Elmalarımız soğuk hava depolarına girdikten 1 ay sonra Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük metropol illere ve yurt dışına gidiyor. Hindistan, Çin, Avrupa ve Arap ülkelerine elmalarımız ulaşıyor" diye konuştu.

Ziraat mühendisi Burak Baykuş da "Sıcak ve soğuk stresiyle don ve dolu da eklenince rekolte düştü. Su sebebiyle de düşüş yaşanıyor" dedi. İşçi yevmiye ücretlerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Baykuş, "Günlük yevmiye 1000 ve 1500 lira arasında firma ve üreticilere göre değişiyor" diye konuştu.

Elma bahçelerinin ihtiyacı olan su miktarının karşılanamadığını dile getiren Baykuş, şöyle devam etti:

"10 yıl önce 100 metreden çıkan su, şu anda 200- 250 metreden çıkmaya başladı. Bu da suyun azaldığının en büyük göstergesidir. Bitkinin ihtiyacı olan su değişmedi ama bizim suyumuzda bir azalma oldu. O yüzden şu anda daha derin alanda elde ettiğimiz su miktarı, 10 yıl önceki miktardan düşük kalıyor. Önümüzdeki yıllarda ne olur bilemem ama bahçe sayısı artmadığı, maliyetlerin ise artması sebebiyle küçük üreticinin üretimi bırakma noktasına geldiği için rekolte düşmeye devam edebilir. 200 bin düşmez 100 bin düşer ama tabii ki 3- 4 yıl önceki rekolteye de bir anda çıkamayacağımızın göstergesidir."

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Isparta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Elma Rekoltesi Düşüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Isparta'da Elma Rekoltesi Düşüyor - Son Dakika
