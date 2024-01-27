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İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Poleo, Türkiye'deki teknoloji ve inovasyonun heyecan verici olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmayı önemsediklerini ifade etti.

İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
27.01.2024 - 09:53,
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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kenan Poleo, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam", "spor" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" fotoğrafına oy veren Poleo, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını seçti.

Kenan Poleo, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini yansıtan "Er Meydanında" fotoğrafını tercih etti.

Poleo, Türkiye'de teknoloji ve inovasyonun son derece heyecan verici olduğunu belirterek, "Ülkede düzenlenen TEKNOFEST'te son derece heyecan verici bir atmosfer ve enerji var. Havacılık alanı ve teknoloji konusunda Türkiye ile daha fazla çalışma ve iş birliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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