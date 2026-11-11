İstanbul\'da 1 Eylül-10 Kasım palamut avcılığı 75 tondan 8 bin 250 tona çıktı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 12 bin 500'ü aşkın su ürünleri denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu denetim faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit etmiş olduğumuz 188 işlemle ilgili de 12,6 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık." dedi.

İstanbul'da 2026-2027 balıkçılık av sezonunda palamut avcılığında dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Eylül- 10 Kasım tarihleri arasında ilimizdeki karaya çıkış noktalarından 75 ton palamut çıkarılırken, bu yıl aynı dönemde miktar 8 bin 250 tona ulaştı.

İstanbul'da 1842'si 12 metre ve altında, 130'u 12-30 metre arasında, 78'i ise 30 metre ve üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 50 kayıtlı balıkçı gemisi bulunuyor. 661 kilometrelik kıyı uzunluğu ve göçmen balıkların yılda iki kez geçiş yaptığı İstanbul Boğazı ile İstanbul, Türkiye'nin su ürünleri avcılığında stratejik öneme sahip illerinin başında geliyor.

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde avlanan yaklaşık 378 bin ton deniz balığı ve ürünlerinin 24 bin 800 tonu İstanbul ili sınırları içerisindeki avlak sahalarından elde edildi. Böylece İstanbul, ülke deniz ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 6,5'ini karşıladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, işleme tesislerinde ve satış yerlerinde denetimler 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Yeni av sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden itibaren ise 3 bin 340 denetim gerçekleştirildi. Mevzuata aykırılıklar nedeniyle 15 idari işlem uygulanarak 997 bin TL idari para cezası kesildi.

"1 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında 8 bin 250 ton palamut avcılığı gerçekleştirildi"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Beykoz açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un balıkçılık ve su ürünleri açısından kıymetli ve önemli bir il olduğunu belirterek, hem Karadeniz'de hem Marmara'da olmak üzere 661 kilometre kıyı şeridinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin balıkçılık filosunun yaklaşık yüzde 15'inin İstanbul'da olduğuna işaret eden Parıldar, "14 bin 250'ye yakın ticari amaçlı avcılık belgesine sahip balıkçımızla beraber, 2 bin 50'ye yakın ruhsat tezkereli gemimizle beraber de güçlü bir filomuz var." diye konuştu.

Parıldar, bu sene denizlerin çok cömert olduğuna işaret ederek, "Özellikle geçen yıl 1 Eylül - 10 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 75 ton palamudun istihsali söz konusuydu. Bu sene 1 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında 8 bin 250 ton palamut avcılığı gerçekleştirildi. Denizlerimizin cömertliği, bereketi bu sene hamdolsun diğer tarımsal ürünlerimizle, hayvancılık ürünlerimizle beraber de tüketicilerimizin sofralarına akmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ekosistemi korumanın, sürdürülebilirliği sağlamanın ve deniz sucul canlılarının yaşam döngüsünü devam ettirmelerinin önemine işaret eden Parıldar, denetim faaliyetlerinin görevli su ürünleri mühendisleri ve tek personeller ile 7 gün 24 saat gerçekleştirdiğini ifade etti.

"1 Ocak tarihinden bugüne kadar 12 bin 500'ü aşkın su ürünleri denetim faaliyeti gerçekleştirdik"

Suat Parıldar, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 12 bin 500'ü aşkın su ürünleri denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu denetim faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit etmiş olduğumuz 188 işlemle ilgili de 12,6 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık." diye konuştu.

İstanbul'un İstanbul Boğazı vasıtasıyla yılda iki kez göç eden balıkların göç hattı üzerinde olduğunu belirten Parıldar, "Bu hem balıkçılarımız açısından hem de denizlerimiz açısından büyük bir nimet. Bu nimeti de yine muhafaza etmek adına balıkçılarımızla ve tüketicilerimizle beraber yoğun gayret içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Parıldar, hayalet ağların gerek denizlerimizden gerekse iç sulardan uzaklaştırılması adına önemli bir görev yaptıklarını dile getirerek, "Hem denizde hem göllerimizde ve iç sularımızda 2015'ten bugüne kadar 6,2 milyon metrekarenin üzerinde bir alanı taradık. Bu 6,2 milyonu aşkın alan içerisinden de 1.3 milyon metrekareye yakın da hayalet ağı bu ortamlardan uzaklaştırdık." dedi.

Geçen yıl toplamda 25 milyon TL'nin üzerinde destekleme ödemesi yapıldı

Suat Parıldar, geçen yıl müsilajdan etkilenen balıkçılara, balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi süreci içerisinde toplamda 25 milyon TL'nin üzerinde destekleme ödemesinin yapıldığını belirterek, "Bu yıl 1400'ü aşkın balıkçımıza faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeleri adına yaklaşık 14,5 milyon TL destekleme ödemelerini hesaplarına aktardık." ifadesini kullandı.

Bugün de bir denetim faaliyeti icra edeceklerini aktaran Parıldar, "Denizlerimizde bolluk ve bereket var. Balıkçılarımız da bu bol ve bereketli ürünleri, özellikle bu dönem içerisinde de artan palamudu da sofralarımıza taşıyor. Aynı zamanda lüferin de halihazırda mevsimi girdi. Biz biraz sonra ekibimizle beraber hem av araçlarını, hem avcılıkta boy tahdidine uyulup uyulmadığını, hem dönem yasaklarına uyulup uyulmadığını, bunları hep beraber yerinde kontrol edeceğiz." şeklinde konuştu.

Parıldar, 2020 yılında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda etkin bir değişiklik yapıldığını anım satarak, "O günden bugüne 1380 sayılı Kanun'a aykırı olarak avcılık faaliyetleri yürüttüğünü tespit etmiş olduğumuz 271 gemiye de el koyarak mülkiyetini kamuya geçirdik. Çünkü, bizim için sürdürülebilirlik çok önemli, sucul canlıların ekosistemini korumak çok önemli ve onlara yılda en az bir kez üreme imkanı tanımak da çok önemli. Bu açıdan da yoğun çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arkadaşlarımızla beraber de 7 gün 24 saat, gece gündüz bu denetim faaliyetlerine devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.