İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi

21.06.2022 15:26

İstanbul'da ekmek fiyatının bazı fırınlarda 5 liraya ulaştığı ihbarı üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy'de 220 gram ekmeği 5 liradan satan fırıncılara uyarılar yapılarak tutanak tutulurken, fırıncılar da un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.

İstanbul'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Kadıköy'deki fırınlara denetim yaptı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.

ZAM YAPAN İŞLETMELERE CEZA YAZILMADI

Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

FIRINCI TEPKİ GÖSTERDİ

220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.

İşte denetimlerden kareler;

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
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Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kadıköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi - Son Dakika
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