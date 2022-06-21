Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

İstanbul 'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Kadıköy 'deki fırınlara denetim yaptı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi - Son Dakika

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