İstanbul'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Kadıköy'deki fırınlara denetim yaptı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.
Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.
220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.
İşte denetimlerden kareler;
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da ekmeği 5 liradan satan fırınlara zam denetimi! Tutanak tutularak uyarıda bulunuldu, fırıncılar denetime tepki gösterdi - Son Dakika