İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı

10.04.2023 10:49

- İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı Eski dairelerde 'kiralık' ve 'satılık' ilanları artmaya başladı Kira fiyatları ortalama yüzde 10 düştü ancak eski binalara talep yok İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı.

- İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı

Eski dairelerde 'kiralık' ve 'satılık' ilanları artmaya başladı

Kira fiyatları ortalama yüzde 10 düştü ancak eski binalara talep yok

İSTANBUL - İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy'de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması dikkat çekti. Dairelere asılan 'kiralık' ve 'satılık' ilanlarında artış görüldü.

İstanbul'da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.

Eski dairelere 'kiralık' ve 'satılık' ilanları asılmaya başlandı

Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy'de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu'nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.

Kira fiyatları ortalama yüzde 10'a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yok

Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul'da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10'a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.

Fay hattına yakın bölgeler daha riskli

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.

"Fiyatlar deprem öncesine göre yüzde 10 azaldı"

Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy'de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira geriledi diyebiliriz" dedi.

"İki aydır bekleyen evlerimiz var"

6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul'da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul'da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda Sirkeci'den Silivri'ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

(MFA-ACÖ-E)

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Zeytinburnu, İstanbul, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı - Son Dakika


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