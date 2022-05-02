İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belirlendi! Takım elbise listeye zirveden giriş yaptı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

161 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI, 17 ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 161'inin perakende fiyatı arttı, 17 ürünün fiyatı düştü, 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ZAM ŞAMPİYONU TAKIM ELBİSE OLDU

Nisan ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan takım elbise, yüzde 64,92 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 61,76 ile kuru soğan, giyim harcamaları kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,99 ile eşofman, konut harcamaları grubundan yüzde 49,92 ile şehir şebeke suyu, gıda harcamaları grubundan yüzde 49,24 ile toz şeker, giyim harcamalarından yüzde 49,04, kadın elbise ve gıda harcamalarından yüzde 48,91 ile domates olarak belirlendi.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜN BEZELYE

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bezelye, yüzde 37,30 düşüş ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 26,77 ile maç giriş bileti ücreti, gıda harcamalarından yüzde 21,04 ile salatalık, yüzde 12,85 ile kabak ve yüzde 5,14 ile bakla olarak kayıtlara geçti

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle