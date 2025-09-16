İstanbul'da Galericiye Km Düşürme Cezası - Son Dakika
Ekonomi

İstanbul'da Galericiye Km Düşürme Cezası

İstanbul'da Galericiye Km Düşürme Cezası
16.09.2025 11:56  Güncelleme: 12:22
İstanbul'da bir galericinin aracın kilometresini düşürerek satışa sunması nedeniyle ceza verildi.

İstanbul'da bir galericinin, 153 bin kilometredeki aracı 123 bin kilometreye düşürerek satışa çıkardığı tespit edildi. Vatandaşın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, ilgili firmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

BELGE İPTALİ VE CEZA

Yapılan incelemede, aracın kilometresi usulsüz şekilde düşürüldüğü ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine işletmenin yetki belgesi iptal edildi ve firma hakkında rapor hazırlanarak İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunuldu.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede aracın kilometre düşürülerek ilana girildiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Bakanlığı harekete geçiren o ilan;

Kaynak: İHA

