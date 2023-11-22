İstanbul\'da Kar Lastiği Mecburiyeti Öncesi Yoğunluk

İstanbul'a 18 Kasım'da yağan kar sonrası, 1 Aralık olan ticari araçlarda kar lastiği mecburiyeti 25 Kasım'a çekildi. Bu karar üzerine, taksi, minübüs, servis araçları ve ticari kamyonetlerin sürücüleri lastikçilerde kuyruğa girdi.

GECE YARISINA KADAR DÜKKANLAR AÇIK

Bir taraftan yeni kar lastikleri satışı hızlanırken, diğer taraftan lastiklerini depolarından çıkartan vatandaşlar değişim işlemlerini yürütüyorlar. Lastikçilerde yoğun talep üzerine randevu sistemine geçerek, gece 24'e kadar dükkanları açık tutmaya başladılar.

6 SAAT MESAİ YAPIYORLAR

Beylikdüzünde birçok lastik dükkanı akşam 18'de kapatmak yerine, 24'e kadar müşterilerine hizmet veriyor. Gece hizmet verilmesinden memnun olan ticari araç sahipleri de hafta içi gece sakin saatlerde lastikçilere gelerek kar lastiklerini taktırıyorlar.

DEĞİŞİM ÜCRETİ 400, YENİ LASTİKLER 40 BİN TL

4 lastik değişim ücreti 200 ila 400 TL arasında ücretlere yapılıyor. Yeni kar tipi lastiklerde marka ve modeline göre 2'li takımı 15 bin ile 40 bin TL arasında fiyatlar ile satılıyor. Genellikle araçlar da kar tipi lastik alımı ön arka değişimi ile 2 lastik olarak gerçekleştiriliyor. Kuru havalarda yapılan değişimlerde balanslar da tam olarak yerine oturuyor.