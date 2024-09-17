İstanbul’da Merkezi Saklama Zirvesi 2024

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'dan 40'ı aşkın ülkenin Merkezi Saklama Kuruluşlarını İstanbul Finans Merkezi'nde düzenleyeceği zirvede bir araya getiriyor.

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, MKK'nın ev sahipliğinde 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirveye ilişkin detaylar ve güncel gelişmeler MKK'nın düzenlediği basın toplantısında paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre; zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 3 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'ndeki resmi açılış töreni ile başlayacak.

2 Ekim günü, birliklerin iç toplantıları MKK ev sahipliğinde Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) yönetim kurulu toplantısı yanı sıra AMEDA birliği ile dönem başkanlığını MKK'nın yürüttüğü AECSD Birliği'nin genel kurul toplantıları düzenlenecek. Zirve, 3-4 Ekim günlerinde ise İstanbul Finans Merkezi'nde devam edecek.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmi temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak. Birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleşeceği zirvenin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi'nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

Basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ve AECSD Dönem Başkanı Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nde 40'ı aşkın ülkeden 100'den fazla katılımcıyla gerçekleştirecekleri bu ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Merkezi Saklama Kuruluşları, finansal altyapı kuruluşları olarak günümüzün ve geleceğin finans ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. MKK olarak uluslararası iş birliklerimizi ve etkinliğimizi artırarak Türkiye Sermaye Piyasalarına sunduğumuz hizmetleri yurt dışında birçok ülkeye de sunma gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte ülkemizin İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda, başta içerisinde bulunduğumuz coğrafyadaki mevkidaş kurumlarımızla yakın çalışmayı sürdürüyor, iş birliklerimizi geliştirmemizin bir nişanesi olarak bu zirveyi düzenliyoruz."

AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024'e ilişkin bilgiler paylaşan Dr. Arıkan, "AECSD ve AMEDA bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer aldığı bu organizasyonda yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamını bir araya getirmiş oluyoruz. Her iki birlik üyesi ülkelerin sermaye piyasaları verilerine baktığımızda; yaklaşık 11 bin halka açık şirket ve 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile yıllık 8,6 trilyon dolarlık bir işlem hacminden söz ediyoruz. Kıtaları birleştiren İstanbul'da, bu bölgeleri ve piyasaları da birleştirecek olmanın haklı gururunu yaşarken, zirveyle birlikte elde edilecek çıktıların tüm katılımcı ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Dr. Arıkan, bölgesel iş birlikleriyle teknoloji ihracatına da hız verdiklerini ve yeni görüşmeler yaptıklarına vurgu yaparak, "Geçen yıl devraldığımız AECSD Dönem Başkanlığımız ile birlikte yıl içindeki birçok uluslararası organizasyona katılarak ülkemizi ve MKK'yı anlatma ve tanıtma fırsatı yakaladık. Bunların hepsinden önümüzdeki dönemde ülke olarak fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. Endonezya'ya Elektronik Genel Kurul Sistemi ürünümüzün ihracatı devam ediyor. Bu ve benzeri birçok yerli yazılım ürünümüz güçlü Ar-Ge Merkezimizde iç kaynaklarımızla üretiliyor" dedi. - İSTANBUL