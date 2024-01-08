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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği iddia edildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi - Son Dakika