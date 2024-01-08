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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi - Son Dakika
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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi

İstanbul'da bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talep edildiği öne sürüldü.

08.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:10
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği iddia edildi.

TAKCİSİLERİN YÜZDE 65'LİK ZAM TALEBİ DE GÖRÜŞÜLECEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.

EN SON YÜZDE 51 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.

İstanbul\'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: normal araçlar suyla gitmiyor devlet mazota benzine zam yaptığı sürece normal Yanıtla 24 54
  • Selim Kayisi: Petrolün varil fiyatı düşmediği sürece zam yapılması normaldir. Yanıtla 2 3
  • Recep Yaşakan: her şey çok Güzel olacak diyen gider ayk her şeyi zamlasın bakalım Yanıtla 2 1

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi - Son Dakika
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