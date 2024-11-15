İstanbul'da Turizm Yatırım Forumu 2024 - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Turizm Yatırım Forumu 2024

TIF 2024, 26-27 Kasım'da İstanbul'da dünya turizm devlerini buluşturacak.

15.11.2024 15:47
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Turizm Yatırım Forumu 2024 (Tourism Investment Forum-TIF), 26-27 Kasım'da İstanbul'da 10 trilyon dolarlık dünya turizm ekosisteminin en önemli isimlerini ağırlayacak.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinden (TTYD) yapılan açıklamaya göre, TIF 2024, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) stratejik ortaklığı, Questex'in işbirliğinde sektörün en etkili küresel isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

TTYD'nin ev sahipliğinde 26-27 Kasım'da İstanbul'da yapılacak forum, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını keşfetmek için uluslararası yatırımcılar başta olmak üzere finans kuruluşlarından fonlara, küresel otel markalarından turizmdeki uluslararası düşünce liderlerine kadar ekosistemdeki tüm tarafları buluşturacak.

Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tekrar katılım oranında yüzde 80 gibi bir seviyeye ulaşan TIF'te bu yıl rekor katılımcı beklenirken, foruma, 1000'in üzerinde üst düzey katılımcının gelmesi öngörülüyor.

İki gün sürecek forumda, 26 oturumda 90'ın üzerinde üst düzey konuşmacı, turizm ve yatırımların geleceğini masaya yatıracak. Panellerde, seyahat ve turizm yatırımları için geleceğe dair stratejilerden finans, trendler, lüks ve yaşam tarzı markalarına, kültür ve sanattan sağlıklı yaşam ve medikal turizme kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

TTYD Başkanı Oya Narin'in açılış konuşmasını gerçekleştireceği foruma, WTTC Başkanı Julia Simpson, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, OECD Turizm Komitesi Başkanı Sergio Guerreiro, Oxford Economics Ticari Ortak Direktörü Dominique Exmann, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane de katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Turizm Yatırım Forumu 2024 - Son Dakika

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