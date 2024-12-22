İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan bir denetimde, nesli tükenmekte olan 'goril yavrusu'nu yakaladı. Goril yavrusu, ilgili birimlere teslim edildi.

22.12.2024 13:48  Güncelleme: 14:44
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

İstanbul Havalimanı\'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yunus Gürbüz:
    goril de diyordur, ulan o kadar ülke varken gel sen Türkiye'de yakalan. Sen daha dur goril bey, hayvanat bahçesine geçince gelenler sana ne şempanzelikler yapacaklar. Fazla yalnızlık çekmezsin. 12 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraydan değerli hayvan koruma altına alıp hayvanat bahçesinde sergileyin lütfen 5 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    İstanbul Goril ?? olmuş Zaten 5 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    para için şu hayvanı annesinden ayıranlar cehennemden çıkamaz inşşş 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat a Benziyor alie 4 1 Yanıtla
  • Şennur Atış:
    kıyamam nasılda masum bakıyor insan oğlu canisin en tehlikeli varlık insandır 1 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    burda cok akrabasi var 0 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Çifleştirin çoğalsın 0 0 Yanıtla
  • deniz aydıner:
    ilgili birim neresi acaba 0 0 Yanıtla
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