İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı

Ekonomi

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle beşincisi düzenlenen fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyan, küresel hazır giyim alım grupları ve binlerce alıcıyı bir araya getiren, 5 kıtadan 30 bin alıcıyı ağırlaması beklenen fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, küresel pazarlarda hazır giyim talebinin 1,5 yıldır yavaş seyrettiğini ifade ederek, aynı dönemde içerideki yüksek maliyet artışlarına rağmen kurun yatay seyrinin sektörün rekabetçiliğine zarar verdiğini söyledi.

Hazır giyim ihracatında işlerin bir süredir arzu ettikleri gibi gitmediğini dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısından sonra küresel pazarların canlanacağını öngörüyoruz. Fuarımıza yurt dışından gösterilen ilgiyi bu hareketlenmenin ilk sinyalleri olarak algılıyoruz. Moda endüstrisi, piyasalardaki gelişmelere ilk tepki veren sektörlerin başında geliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma dönemine gireceğiz. Biz oyun planlarımızı ve stratejilerimizi uzun vadeli hedeflere göre kurguluyoruz. Uzun vadede 40 milyar dolarlık ihracatla ülkemizi moda endüstrisinin şampiyonlar liginde daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Tasarımlı, inovatif ve markalı üretim kapasitemizi artıracak projeler geliştiriyoruz. Yeşil dönüşümü fırsata çevirmek için sektörde farkındalığı artıracak projeler geliştiriyoruz."

"Mayıs veya haziran ayında İstanbul'da 400-500 kişilik alım heyeti planlıyoruz"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ocak ayını 20 milyar dolar ihracatla kapattığını hatırlatarak, tüm zamanların en yüksek ocak ayı performansını gösterdiklerini belirtti.

Yıla rekorla başlamanın ihracatçılar için moral olduğunu ifade eden Gültepe, "Bu yıl için 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var. Küresel pazarlarda durgunluğun devam etmesine rağmen hedefimize rahatlıkla ulaşacağımızı öngörüyoruz. Elbette TİM olarak en yüksek performansı gerçekleştirmek için tüm fırsatları değerlendirecek, ihracatçılarımızı alıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gültepe, ticaret ve alım heyetlerine bu yıl da özel bir önem vereceklerini belirterek, "Bu yıl ABD başta olmak üzere büyük pazarlar için yoğun bir ticaret heyeti programlıyoruz. Mayıs veya haziran ayında İstanbul'da 400-500 kişilik alım heyeti planlıyoruz. Bu heyetle hem ihracatçılarımızı alıcılarla buluşturup hem de İstanbul'u dünyaya tanıtacağız." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de IFCO'nun İstanbul'u moda merkezi yapma hedefinde çok önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Hazır giyim sektörünün de markalaşma ve yeşil dönüşüm gibi yeni dönemin beklentilerini karşılayacak adımları atması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, bunun başarılamaması durumunda mevcut pazarları kaybetme riskiyle karşılaşılacağına dikkati çekti.

"Fuarımızda 600'e yakın seçkin firmamız yer alıyor"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise IFCO ile İstanbul'u küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirdiklerini belirterek, ilk dört IFCO'da 170'e yakın ülkeden 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını aktardı.

Öncekilerde olduğu gibi 5. IFCO'ya da çok iddialı hazırlandıklarını dile getiren Paşahan, şöyle devam etti:

"Toplam 100 bin metrekare alanda tüm ürün gruplarımızı tek çatı altında bir araya getirdik. Bu sezon yine özel bölümlerimiz olacak. The Core İstanbul alanında, ülkemizin önde gelen moda tasarımcıları yurt dışından gelen alıcı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirecek. Fashionist özel bölümünde abiye ve damatlık firmalarımız; Linexpo özel bölümünde ise iç giyim ve çorap firmalarımız birbirinden iddialı koleksiyonlarını sergileyecek. Fuarımızda 600'e yakın seçkin firmamız yer alıyor. ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetlerini ağırlayacağız. Katılımcı firmalarımız ve ziyaretçilerimiz ikili iş görüşmeleri yaparak, yeni iş birliklerine imza atacaklar."

Sekiz salonda toplam 100 bin metrekarelik alanda açılan IFCO fuarı 10 Şubat akşamına kadar ziyaretçileri ağırlayacak.