İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 4 ayında ihracatını artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 4 ayında ihracatını artırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 4 ayında ihracatını artırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış ile 3,9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İİB, ocak-nisan döneminde 188 ülke pazarına ürün satarak ülke ihracatındaki payını yüzde 5,4'e çıkardı. İhracatta en fazla Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık'a yapılan ihracat dikkat çekti. İİB, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 30 artış sağladı. İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, yılın ilk yarısını da ihracat artışı ile tamamlamayı öngördüklerini belirtti.

21.05.2024 12:07
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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış ile 3,9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile İİB, ocak-nisan döneminde 188 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,4'e çıkarttı.

Yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış ile 3,9 milyar dolar tutarında ihracat yapıldı.

Yılın ilk 4 ayında, değer bazında en fazla ihracat 317 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirilirken bu ülkeye en fazla hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, İtalya'ya fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 943 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. AB'ye yapılan ihracatta, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış sağlandı.

İİB, nisan ayında ise 774,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, nisan ayında en fazla ihracatı Irak, ABD ve Almanya'ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesindeki birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yılın ilk 4 ayında 1 milyar 222 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 177 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 533 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 407 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 279 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 185 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 98 milyon dolar ihracat yaptı.

"Yılın ilk yarısını da ihracat artışı ile tamamlamayı öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, nisanda alt birliklerin mali genel kurul organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel kurullarımızda bir araya gelen üye ihracatçı firmalarımız, 2023 yılının yönetim kurulu çalışma, mali ve denetim kurulu raporlarını onaylarken, 2024 yılının yol haritasını da belirledi. Su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından Seafood Expo Global'de Türkiye milli katılımını gerçekleştirdik. Etkinliklerimize ilgi yoğundu. Sektörlerimizin tanıtımlarını yurt dışında başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Yılın ilk yarısını da ihracat artışı ile tamamlamayı öngörüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 4 ayında ihracatını artırdı - Son Dakika

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