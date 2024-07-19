İstanbul İhracatçı Birlikleri Yılın İlk Yarısında İhracatını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri Yılın İlk Yarısında İhracatını Artırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk yarısında, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 5 milyar 761 milyon dolarlık ihracat yaptı. İİB'nin ihracatının ilk 6 ayda, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü ve haziranı hedef pazarlara yönelik etkinliklerle tamamladıklarını kaydeden Taycı, 'Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda ihracatımızı artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

19.07.2024 12:17
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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk yarısında, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 5 milyar 761 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul ihracatçıları yılın ilk yarısında 193 ülkeye ürün sattı, ülke ihracatından yüzde 5,3 pay aldı. 7 ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmayla Birlik üyeleri 2024'ün ilk 6 ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 artışla 5 milyar 761 milyon dolarlık ihracata imza attı. İİB, haziranda ise 862 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, yılın ilk 6 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 443 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracat Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık ve İtalya'ya yapıldı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 490 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Söz konusu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış kaydetti.

İİB'nin bünyesinde bulunan alt birliklere bakıldığında, 2024'ün ilk 6 ayında İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 783 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 782 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 923,5 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 572 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 414 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 269,5 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 135 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, yılın ilk yarısını ihracat artışıyla kapatarak başarılı bir performans sergilediklerini belirtti.

İİB'nin ihracatının ilk 6 ayda, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü ve haziranı hedef pazarlara yönelik etkinliklerle tamamladıklarını kaydeden Taycı, "Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda ihracatımızı artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul İhracatçı Birlikleri Yılın İlk Yarısında İhracatını Artırdı - Son Dakika

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