İstanbul İmalat İhracat Endeksi Eylül'de 50,5 - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul İmalat İhracat Endeksi Eylül'de 50,5

Eylül 2024'te İSO İmalat İhracat Endeksi 50,5'e gerileyerek iyileşme sürecinin en düşük seviyesini gördü.

08.10.2024 11:16
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği ihracat iklimi endeksi, eylülde 50,5 oldu. Böylece, mevcut güçlenme eğilimi dokuz aya ulaşırken, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında aylık bazda ılımlı bir iyileşme gözlendi.

Diğer taraftan, endeks ağustostaki 51,3'lük seviyesine kıyasla gerileyerek söz konusu iyileşme sürecinin en düşük değerini aldı.

Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde en hızlı büyüme, eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü. Birleşik Krallık ve ABD'de üretim artışı güçlü olmasına karşın, bir önceki aya kıyasla zayıfladı. İspanya'da ise eylül ayında büyüme hızlandı ve üretimdeki güçlü artış mayıstan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Türk imalat sanayi sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından 6'sında ekonomik aktivite yılın üçüncü çeyreğini daralma ile kapatırken, Almanya'da ekonomik aktivite üst üste dördüncü ay gerileme kaydetti. Romanya eylül ayında daha hızlı bir küçülme sergilerken, Hollanda'da daralma hafifledi.

En hızlı büyüyen ülke Suudi Arabistan

Fransa, İtalya ve Rusya'da ekonomik aktivite yeniden düşüşe geçti. Fransa ve İtalya'daki daralma, ağustosta görülen kısa süreli iyileşmenin ardından geldi. Rusya'da ise ekonomik aktivite, hazirandan bu yana ilk kez geriledi ve bu düşüş Aralık 2022'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Eylül ayında, en hızlı büyüyen ülke aynı zamanda son üç ayın en güçlü performansını sergileyen Suudi Arabistan oldu. Hindistan, Singapur ve Uganda'da da hızlı üretim artışları kaydedilirken, büyüme skalasının diğer ucunda, üretimin keskin bir şekilde daralmaya devam ettiği Myanmar yer aldı.

Açıklamada, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Türk imalatçılarının başlıca ihracat pazarlarında karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Bazı ülkelerde gerçekleşen büyüme sayesinde genel talep koşullarında ılımlı iyileşme eğilimi devam etse de en büyük 10 ihracat pazarından 6'sı yılın üçüncü çeyreğini üretim daralması ile kapattı. Dolayısıyla, imalat sektörü adına yılın son çeyreğinde küresel ekonomik büyümenin yeniden canlanmasını umduğumuz bir dönüm noktasındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul İmalat İhracat Endeksi Eylül'de 50,5 - Son Dakika

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