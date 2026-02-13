İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı
13.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 işyeri, 25 tarla 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenilirken, şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hayali ihracat yaparak büyük bir vurgun yapan şebekeyi tespit etti.

SUÇ AĞI MERCEK ALTINA ALINDI

Hayali ihracat ve kara para yöntemi ile büyük bir vurgun gerçekleştiren suç ağını mercek altına alan mali polis, aylar süren teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi. Söz konusu şebeke tarafından kurulan organizasyonlarda hayali ihracat ve faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu tespit edildi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDEN YARARLANMIŞLAR

Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu tespit edilirken, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden de haksız şekilde faydalandıkları anlaşıldı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Çıkar amaçlı suç şebekesinin yöntem ve faaliyetlerini deşifre eden emniyet ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu organizasyon içerisinde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu ifade edilen 1 iş yeri, 25 tarla 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şebeke mensupları hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.