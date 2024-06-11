İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, tatil dönemine hazır - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, tatil dönemine hazır

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, tatil dönemine hazır

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tatil döneminin başlamasıyla birlikte hizmet kalitesini yukarıya taşıyacak hazırlıklarını tamamladı. Havalimanı, ikinci pist ile artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine katkı sunmaya ve turistlere daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca, terminal içerisinde yapılan iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonu rahatlatılmış ve güvenlik önlemleri artırılmıştır. Havalimanı, sene başından bu yana uluslararası 9 yeni hattı hizmete açarak, destinasyon çeşitliliğini artırmıştır.

11.06.2024 11:51
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tatil döneminin başlamasıyla birlikte hizmet kalitesini yukarıya taşıyacak hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'ü 37,1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk beş ayında 16,2 milyon yolcuyu ağırladı.

Yılda 25 milyon ila 40 milyon arasında yolcu ağırlayan "mega havalimanları" kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2 artışla ikinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, ikinci pist ile artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine katkı sunmaya ve turistlere daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı olmak üzere 52 ülkede toplam 164 destinasyona erişim sağlıyor.

"Giden ve gelen katlarında pasaport kontrol alanı genişleme projelerimiz mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst yöneticisi (CEO) Vekili Kerem Maybek, 2024 turizm sezonunun erken başladığını ve bu hareketliliğe paralel terminal içerisinde iyileştirme çalışmalarınıda, beklenen okul ve bayram tatili öncesi tamamladıklarını belirtti.

Maybek, terminaldeki yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına ilave kapı ve X-Ray cihazları konumlandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın seyahat konforunu artırmak için operasyon, güvenlik ve temizlik ekiplerinde ek personel görevlendirdik. Beklenen yoğunluk nedeniyle hijyen önlemlerini de artırdık. Özellikle dış hat yolcularının pasaport kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak için X-Ray cihazları 5 metre ileri çekilerek güvenlik bölgesindeki alan rahatlatıldı. E-pasaport bankolarının sayısı artırılırken ileriye dönük giden ve gelen katlarında pasaport kontrol alanı genişleme projelerimiz de mevcut. Ayrıca havacılık güvenliğini geliştirme kapsamında terminalimizin BHS (Şut Altı) Sistemlerini daha hızlı bagaj işleme süresi ve daha efektif bagaj operasyonu sağlayabilecek şekilde yeniden tasarladık ve şekillendirdik."

Eski terminal önündeki 474 araç kapasiteli otoparkı bayram yoğunluğunu karşılayabilecek şekilde misafirlerinin hizmetine açtıklarını bildiren Maybek, artan talebi karşılamak için uzun vadede "Üçgen Açık Otopark Projesi" olarak adlandırdıkları açık otopark alanı projesine yönelik çalışmaları da "Gelen Yolcu Katı doğu tarafında" başlattıklarının bilgisini paylaştı.

Maybek, dijital çözümlerle, yolculuk öncesi işlemleri daha hızlı ve kolay hale getirdiklerin belirterek, "Misafirlerimiz Sabiha Gökçen Mobil Uygulaması'ndan tüm uçuş bilgilerini anlık takip edebilir. Ayrıca terminalimizde bulunan self servis kioskları ile check-in işlemlerini yapabilir, çipli pasaportları ile Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi'ni kullanarak sıra beklemeden e-pasaport bankolarından işlemlerini tamamlayabilir." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, sene başından bu yana uluslararası 9 yeni hattı hizmete açtı. Pegasus Havayolları'nın Hırvatistan'ın Zagreb (ZAG), Mısır'ın Sphinx (SPX), Kazakistan'ın Aktau (SCO), Bulgaristan'ın Sofya (SOF), Moldova'nın Kişinev (RMO) ve Slovakya'nın Bratislava (BTS) bağlantıları ile Ajet'in Mısır'da Sphinx (SPX), Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo'nun ve Air Arabia Egypt Havayolu'nun Kahire (CAI) seferleri başladı. Ek olarak Pegasus'un İskoçya, Edinburgh (EDI) ve İran, Meşhed (MHD) hattı bu yılın yeni rotaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, tatil dönemine hazır - Son Dakika

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