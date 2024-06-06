İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor

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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyarette, İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak isteniyorsa Cizre'nin de huzurlu ve mutlu olması gerektiğini belirtti. Bahçıvan, Cizre'deki gençlerin umut beslemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası'nın meslek liseleriyle yaptığı çalışma protokolünün Şırnak'a taşınacağını açıkladı.

06.06.2024 15:58  Güncelleme: 16:21
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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı" dedi.

Şırnak ve Hakkari ziyareti kapsamında beraberindeki heyet ve iş insanları ile birlikte Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret edip, Oda Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Konferans salonundaki programda katılımcılara yönelik kısa bir konuşma yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sürekli bazı sorun ve sıkıntılardan dolayı geri kalmış, geri bırakılmış bu topraklarda ticaretin gelişimi için emek sarf eden bir sanayi odası olduklarını belirterek, "İstanbul Sanayi Odası gibi ülkemizin güzide odalarından arkadaşlarımızın olması bizi ziyadesiyle memnun etmiş inşallah bu gelişin tarihi şehrimizde ticaretin gelişimine, sanayileşmeye ve gençlerimizin istihdamına bir katkısı olur" dedi.

"İSTANBUL'DA MUTLU OLMANIN YOLU CİZRE'DE MUTLU OLMAKTAN GEÇİYOR"

Tarihin, bilimin, kültürün ve dinler diyaloğunun buluştuğu bir yerde olduklarını ifade eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'dan buraya gelmemizin temelinde sizin bu bölgedeki heyecanınıza, bu bölgenin yeni gelişmekte olan kalkınmasına şahit olmaktan da ötürü birlikte bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebilir fikriyatı yatıyor. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler geleceğe yönelik umut beslemeli" diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMA PROTOKOLÜ ŞIRNAK'A TAŞINACAK

O tohumun ilk tohumlarını atmak adına kendilerine ait sorumluluklarının olduğunu belirten Bahçıvan, "İstanbul'da meslek liselerine yönelik başlatmış olduğumuz projenin başka şehirlere de taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini bugün Şırnak'ta valimiz ile beraber bir mesleki eğitim ortak çalışma protokolü haline getireceğiz ve inşallah bu konuda İstanbul'da elde etmiş olduğumuz ve sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleri ile birlikte çalışmasının protokolünü Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Cumhuriyet ülkesinin gelecek yıllarında da bu bölgenin pırıl pırıl gençleri kendi ekonomilerine, kendi bölgelerine katma değeri çok daha güçlü katkılar sunabilecek bir hale getirmek" diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise, "Ticaretimiz vesilesi ile iki şehrimize arasında ticari ve sanayi ilişkilerin daha güçlenmesi adına atılacak adımların ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını inancımız tamdır. Cizre zengin tarihi ve kültürel dokusu ile birlikte ticaret ve sanayideki dinamik yapısıyla bölgesel kalkınma da önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından yapılan hediye takdiminden sonra İSO heyeti, Vali Cevdet Atay ile görüşmek üzere Şırnak'a geçti.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul\'da mutlu olmanın yolu Cizre\'de mutlu olmaktan geçiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor - Son Dakika

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