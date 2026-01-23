İTO Başkanı Avdagiç'ten 144'üncü kuruluş yılı mesajı - Son Dakika
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten 144'üncü kuruluş yılı mesajı

23.01.2026 09:31  Güncelleme: 09:34
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, oda üyeleriyle birlikte kuruluşlarının 144. yıl dönümünü kutladı ve İTO'nun Türkiye ve dünya genelindeki etkisini vurguladı. Avdagiç, İTO'nun ticaret, üretim ve rekabetçiliği artırma misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO etkisini ve gücünü Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144'üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada 1882 yılında faaliyetlerine başlayan İTO'nun kuruluş yıldönümü dolayısıyla oda üyesi işletmeleri tebrik etti.

Avdagiç, oda üyelerinin ve sektörlerin sıkıntılarını ve taleplerini ilgili belediyelere, bakanlıklara, hükümete ve devletin ilgili mercilerine ilettiklerini ve kamuoyu önünde en yüksek sesle dile getirdiklerini kaydetti.

İTO'yu 144'üncü yılında dört dörtlük hizmetlerle en üst noktaya çıkartmak için çalıştıklarını belirten Avdagiç, "Şevkimizden hiçbir şey kaybetmediysek, ayaklarımız sendelemeden hep sabit kaldıysa, çalışma kararlılığımız her daim arttıysa, bunu üyelerimizden aldığımız güçle başardık" açıklamasını yaptı.

"Bin 250 firmayı 18 ülkede 40'ı aşkın fuara taşıdık"

İTO'nun varlık sebebinin İstanbul ve Türkiye'nin ticaretini, üretimini ve rekabetçiliğini artırmak ve üyelerinin küresel pazarda yer edinmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, "Bunun için üyelerimizi; yeni pazarlar bulacağı, mallarını pazarlayacağı fuarlara götürmeyi temel görev kabul edip daha da geliştirdik. Her yıl ortalama bin 250 firmayı 18 ülkede 40'ı aşkın fuara taşıyarak, Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dahil ettik. Bugün Türkiye ihracat rekorları kırıyorsa, bunda İstanbul Ticaret Odası'nın ciddi bir payı vardır" dedi.

Avdagiç, İTO'nun iştiraklerinin başarılı bir dönem yaşadığını belirterek, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde yer alan İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM) hem ulusal hem uluslararası fuarcılıkta yüz akı olduğunu kaydetti. Bu dönem 20 yıla uzayan müzmin kiracı sorununu mahkemeyi kesin olarak kazanıp çözdüklerini belirten Şekib Avdagiç, "İDTM'nin tüm salonlarının tek işleticisi biz olduk. Bugüne kadar tapusu olmayan fuar salonlarımıza, dönemimizde fuar alanı olarak tapu aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"BTM, 11 bin girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdı"

İTO'nun maddi desteğiyle hayata geçirilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) bugüne kadar 11 bini aşkın girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdığına dikkat çeken Avdagiç, faaliyetlerini şöyle anlattı: "Türk girişim dünyasını küresel piyasaya açtık, BTM'yi de dünyanın en iyi 3'üncü startup merkezi yaptık. Öte yandan sosyal sorumluluğumuzun simge kurumu İstanbul Ticaret Üniversitemiz, 9 bini aşkın öğrencisi, 28 bin mezunuyla gururumuz oldu. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) çatısı altında paydaşlarımızla birlikte küresel turizm ve kongre pastasından İstanbul'un aldığı payı daha da büyüttük. İstanbul'da birbiri ardına toplanan kongreler, şehrimizin ekonomisine çarpan etkisiyle katkıda bulunuyor. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz Teknopark İstanbul'u 15 yıl içinde Türk savunma sanayinin lokomotif üssü yaptık."

"İTO, Türkiye'nin küçük bir numunesidir"

Şekib Avdagiç, "İTO, Türkiye'nin küçük bir numunesidir. Bu çatı altında her siyasi görüşten, ülkemizin her bölgesinden, her inançtan üyemiz bulunuyor ve biz bu çatı altında her şeyi tartışıyoruz. Mücadele ediyoruz, müzakere ediyoruz ama münakaşa etmiyoruz. Bizim tek arzumuz, farklılıklarımızı bir potada eritip şehrimizin ve ülkemizin üretimini ve refahını artırmak için kullanmaktır, hizmet üretmektir. 144 yıldır bunun başarılı örneklerini veriyoruz. 21. dönemde de en kalıcı örneğini verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'nun sadece üye sayısıyla değil, icraatlarıyla da dünyanın en büyük iki odasından biri olmayı başardığını kaydeden Avdagiç, "İTO etkisini ve gücünü Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144'üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, Türkiye, Ekonomi, Dünya, İto, Son Dakika

