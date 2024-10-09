İstanbul Turizm Fuarı 2024'te Kapılarını Açtı

Ekonomi

İstanbul Turizm Fuarı sektöre kapılarını açtı

İSTANBUL - Turizmin önde gelen firmalarını buluşturan ve 2. kez organize edilen İstanbul Turizm Fuarı (ITF), Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türk Hava Yolları resmi hava yolu sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Stratejik Partnerliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu destekleri ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, dünya turizminin büyük oyuncuları İstanbul Turizm Fuarı Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri merkezinde kapılarını açtı.

Çok sayıda katılımcı ve protokol üyesi açılışa katıldı

Fuarın açılışını Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.

"Biz gelişime çok önem veriyoruz"

Fuarı düzenleyen Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, "2 gün boyunca 15 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Şu an 37 ülkeden tur operatörleri ve seyahat acenteleri burada. 2 günde 8 bin BDT toplantı bekliyoruz. Çok ciddi iş anlaşmaları ve kontratlar yapılacak. Şu an iç pazardaki otel ve acente kontratları da fuarda başladı. Biz gelişime çok önem veriyoruz. Sektörün sorunlarını masaya yatırmaya, onlara çözüm önerisi bulmaya çok kıymet veriyoruz. 12 tane konu başlığında 57 tane çok değerli konuşmacımız var. Gastronomi Turizmi de çok kıymetli. Bunun için de bir gastronomi oturumu gerçekleştirdik. Toplam 11 konu başlığı var, 78 konuşmacı var. Çok ünlü şeflerimiz var, sunumlar yapılacak, gastronomi sektörü ele alınacak. Sağlık turizmi alanında katılımcılarımız var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin özgün lezzetlerini küresel çapta tanıtmak amacıyla bu yıl 'Gastronomi Turizmi' teması da İstanbul Turizm Fuarı'nda yer aldı. Anadolu'nun zengin mutfak kültürlerinin "Kardeş Mutfaklar" başlığı altında tanıtıldığı fuar süresince yoğun ve zengin bir programa sahne olurken Volkan Ataman "Ünlü şeflerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile ziyaretçilere eşsiz tatlar sunduk. Gastronomi tutkunlarının damaklarında unutulmaz tatlar, hafızalarında keyifli anlar bıraktık" dedi.

Fuar 2 gün sürecek

İstanbul Turizm Fuarı, 9-10 Ekim 2024 tarihlerinde sektöre kapılarını açacak. 37 farklı ülkeden katılan satın alıcı tur operatörleri ve seyahat acentaları fuar boyunca sektörün geleceğini şekillendiren önemli iş birliklerine imza atacak.