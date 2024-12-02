İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı

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Satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki değişimler dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da hem satılık hem de kiralık ev fiyatları ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor. Bazı ilçelerde satılık ev fiyatları 16 milyona dayanırken en ucuz ilçede ise 2,5 milyon lira oldu. Kiralarda başı çeken ilçede ise ortalama kiralar 70 bin lira. Peki son 4 yılda kiraların ve satılık ev fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum...

02.12.2024 11:37
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Hem barınma ihtiyacı hem de yatırım amaçlı ev almayı düşünenler değişen satılık ev fiyatlarını merak ediyor. Özellikle yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da bazı ilçelerde satılık ev fiyatı ortalaması 16 milyon lirayı buldu. Aynı ilçede kira ortalaması ise 70 bin lira oldu. Peki, İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangisi? İstanbul'da satılık ev fiyatları ve ev kiraları ne kadar? İşte detaylar...

EN PAHALI İLÇE SARIYER

Halk TV'de yer alan habere göre ev almayı düşünenler için İstanbul'da son 4 yılda ev ve kira fiyatlarındaki değişim ortaya çıktı. İstanbul'da ortalama ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Sarıyer. Sarıyer'de ortalama satılık ev fiyatları 16 milyon 323 bin lira olurken, Sarıyer'i 14 milyon 315 bin lirayla Beykoz takip etti. Kadıköy, Şile ve Bakırköy de 13 milyon 62 bin lira, 12 milyon 270 bin lira ve 11 milyon 846 bin lira ile ilk beşte yer aldı.

EN UYGUN İLÇE ESENYURT

Özel bir şirketin emlak verilerine göre İstanbul'da ev fiyatlarının en düşük olduğu ilçe Esenyurt. Esenyurt'ta ortalama bir evin fiyatı 2 milyon 585 bin lira. Sultangazi, Güngören, Arnavutköy ve Fatih de uygun fiyatlı evlerin yer aldığı ilçeler olarak öne çıkıyor. Sultangazi'de ortalama satılık ev fiyatları 3 milyon lira, Güngören'de 3 milyon 138 bin lira, Arnavutköy'de 3 milyon 275 bin lira ve Fatih'te 3 milyon 298 bin lira oldu.

SON 4 YILDA EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLÇE ŞİLE

İstanbul'da son 4 yılda ev fiyatları en çok Şile'de arttı. Şile'deki ev fiyatları son 4 yılda yüzde 1353 yükseldi. Şile'yi Çatalca, Beyoğlu, Çekmeköy ve Pendik takip etti.

SARIYER KİRADA DA İLK SIRADA

İstanbul'da Sarıyer sadece satılık ev fiyatlarında başı çekmiyor. Ortalama 70 bin lira kirasıyla en yüksek kiralarda da ilk sırada. Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beykoz da kira zirvede yer aldı. Beşiktaş'ta ortalama kiralar 59 bin lira olurken Bakırköy'de 50 bin lira, Kadıköy'de 49 bin lira, Beykoz'da 39 bin lira oldu.

Son 4 yılda kiraların en çok arttığı ilçelerde yüzde 1916 artışla Çatalca öne çıkıyor. Çatalca'yı Pendik, Tuzla, Çekmeköy ve Sultanbeyli izliyor.

İstanbul\'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı

Kiralık Daire, İstanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman:
    Esenyurt bedava versen oturulmaz. 14 1 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Sanki bakkaldan sakız alıyor pzv Beykoz’dan yer alın diyor. 13 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Herkes beykozdan yer alıyor hem doğa hem deniz hem de istanbul un merkezi hemde depremden uzak ta riski az beykozun zemini sağlam beykozda 100 m2 yer alın dursun dönüşüm var her yerde 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    10 Bin TL Ye De Var Ev 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dünyada mekan ahirette cennet lazım hocam 3 1 Yanıtla
  • Emre Aytekin:
    Hadi şileyi anlarımda diğer yerler gereksiz 2 0 Yanıtla
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