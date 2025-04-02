İTO Başkanı'ndan Ekonomik Boykot Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı'ndan Ekonomik Boykot Uyarısı

Şekib Avdagiç, ekonomik boykot çağrılarını eleştirerek, yerli şirketlere destek vurgusu yaptı.

02.04.2025 01:16
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, " Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bizi biz ve bir yapan değerlerimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Şirketlerimiz bu değerlerimizin başında gelir. Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye, bir aklıselim ülkesidir. Köklü devlet geleneğiyle, kısır siyasi çatışmaların savuracağı bir ülke olamaz. Kaybedenin Türkiye'nin şirketleri, Türkiye'nin ekonomisi, 86 milyon vatandaşımızın fedakarlığıyla oluşturduğu üretim birikimi olmasına izin vermemeliyiz. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı'ndan Ekonomik Boykot Uyarısı - Son Dakika

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