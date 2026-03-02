İTO Başkanı: Türkiye Piyasalarda Stres Sınavını Geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Hafta sonu bu sabahki borsa açılışı için tüm gerekli önlemler alındı. Felaket tellallarının anonslarına karşın piyasada sınırlı bir düşüş oldu. Türkiye, bu konuda stres sınavını başarıyla geçti." dedi.

Avdagiç, Barselona'da İTO'nun milli katılımı gerçekleştirdiği Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan olayların anlık olmadığını vurgulayan Avdagiç, "Teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz. Hükümetin bu konudaki tecrübesi ve kararlılığı kendini gösterdi. Bizim de ümidimiz, bundan sonraki süreçte piyasadaki istikrarın muhafazası için gerekirse ek önlemlerin alınacağı ve bunların kararlılıkla uygulanacağı yönünde." diye konuştu.

Avdagiç, "Hafta sonu bu sabahki borsa açılışı için tüm gerekli önlemler alındı. Felaket tellallarının anonslarına karşın piyasada sınırlı bir düşüş oldu. Borsada beklentiler çerçevesinde piyasa rakamları ortaya çıktı. Gelişmiş ülke borsalarını da takip ediyoruz. Türkiye, bu konuda stres sınavını başarıyla geçti." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası olarak sakin kalınması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, birtakım spekülatif süreçlere katkı sağlayacak söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Avdagiç, bireyler ve şirketler itibarıyla hükümetin uyguladığı tedbirleri dikkate alarak genel dengeleri bozacak adımlar atılmaması konusunda sorumluluk bilinciyle sürecin ilerletilmesinin doğru olacağını dile getirdi.

"İstikrar adası olarak devam ediyoruz"

Türkiye'nin itidalli ve birçok ülkeyle dengeli politikasının yansımalarının görüldüğünü belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin hem sahip olduğu askeri geçmişi, birikim gücü hem de politik duruşu nedeni ile şu anda haritayı önümüze açtığımızda, güneyimizin de kuzeyimizin de kırmızı olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde şu ana kadar dış ilişkilerde uygulanan politikaların ne kadar sonuç verdiğini ve dikkate alındığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin askeri gücü ve diplomasi kabiliyeti sayesinde etrafımız tamamen çatışmalarla dolu olmasına rağmen bir istikrar adası olarak devam ediyoruz. Bu, önemli ve değerli."

İTO Başkanı Avdagiç, gelişmelerin petrol fiyatlarına etkisi konusunda, "Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkelerde enerji depolama kapasiteleri arttı. Ani şoklara karşı tüketici ülkeler olumsuz tepkiler vermiyor. Şok haliyle gelen yükselişin yüzde 10 bandında kalması, felaket senaryolarını şimdilik boşa çıkarmış görünüyor." görüşünü paylaştı.