İTÜ'de Uluslararası Gıda Bilimleri Konferansı

Ekonomi

Karma Grup tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı (CONSENSE 2024), gıda sektöründen uzmanları bir araya getirdi.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin önde gelen STK ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştirilen CONSENSE 2024, gıda endüstrisinin geleceğine yön verecek önemli konuları tartışmak üzere tüm paydaşları buluşturdu.

Duyusal bilim, tüketicilerin tercihleri ile yeni sürdürülebilir alternatif protein kaynaklarına yönelik davranışların ele alındığı konferansta, gıda sistemlerinden gastronomiye, coğrafi işaretli ürünlerden ambalaj tasarımına kadar geniş yelpazede çok sayıda sektörel oturum düzenlenecek.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, ilk defa düzenlenen uluslararası etkinliğin, gıda ve duyusal bilimler alanında işbirliklerini geliştireceğini, ortak çalışmalar ve yeni araştırma projeleri üreteceğin belirtti.

Karadayı, "Bu platformun onlar için bir fırsat olacağından eminim. İlk defa düzenleniyor ama sürekli olacağına da yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Sürdürülebilir, fonksiyonel gıda ve coğrafi işaretli ürünler konularını ele almayı planlıyoruz"

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven de güncel gündemdeki konuları hep birlikte ele almayı hedeflediklerini aktardı.

Sürdürülebilir, fonksiyonel gıda ve coğrafi işaretli ürünler konularını ele almayı planladıklarını aktaran Güven, "Aynı zamanda hızlı bir şekilde hayatımıza giren yapay zekanın tüketici kabulü ve tüketici tercihlerindeki rolünü katılımcılarımızla beraber tartışmak istiyoruz." dedi.

Güven, son yıllarda "fonksiyonel gıda", "sağlıklı beslenme" gibi gıda kavramlarının oldukça ön plana çıktığını da sözlerine ekledi.