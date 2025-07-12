İTÜ ve InnovationQuarter'dan Stratejik İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

İTÜ ve InnovationQuarter'dan Stratejik İşbirliği

İTÜ ve InnovationQuarter\'dan Stratejik İşbirliği
12.07.2025 11:39
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İTÜ ARI Teknokent, Türk teknoloji firmalarının Avrupa pazarına erişimini hızlandırmak için işbirliği yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent, Hollanda'nın bölgesel kalkınma ajansı InnovationQuarter ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, InnovationQuarter ile hayata geçirilen işbirliği kapsamında, Türk teknoloji şirketlerinin Avrupa pazarına açılma sürecine önemli bir ivme kazandırılacak.

Bu ortaklık kapsamında Türk girişimler, Hollanda'nın inovasyon başkenti Zuid-Holland'da pazara giriş stratejileri, yerelleşme desteği ve işbirliği ağlarına erişim gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Hollanda'nın inovasyon altyapısı ve İTÜ ARI Teknokent'in deneyiminin birleşmesiyle, girişimcilerin Avrupa'daki büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşması hedefleniyor. Bu işbirliği, özellikle yapay zeka (AI), temiz teknoloji (cleantech), biyoteknoloji gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası büyüme hedefleyen girişimlere odaklanacak.

İTÜ ARI Teknokent tarafından 2014'ten bu yana yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, 15'i ABD'de, 5'i İngiltere'de ve 1'i Almanya'da olmak üzere 21 dönemin ardından tamamlandı. Temmuz 2024 itibarıyla başlatılan "Innogate Always On" modeliyle de Fransa, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Almanya gibi pazarlara yılın her günü erişim imkanı sunuluyor.

ITU SEED Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında 2022'den bu yana 140'tan fazla yabancı girişim Türkiye'de desteklendi. Bu işbirliği, İTÜ ARI Teknokent'in Hollanda'daki çalışmalarını derinleştirirken, aynı zamanda Hollandalı girişimlerin İstanbul'a yumuşak bir geçiş yaparak ITU SEED programının sunduğu avantajlardan faydalanmasını mümkün kılacak.

Vergi avantajlarına ve büyüme fırsatlarına hızlıca erişim

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Attila Dikbaş, Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı değer yaratan sürdürülebilir bir köprü kurmak amacıyla InnovationQuarter ile işbirliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Dikbaş, uluslararası programları aracılığıyla, Hollandalı girişimcilere Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin kesişim noktasında stratejik bir konuma sahip İstanbul'a yumuşak bir iniş imkanı tanıdıklarını aktardı.

Dinamik inovasyon ekosistemleri sayesinde, girişimlerin nitelikli insan kaynağına, gelişmiş altyapıya, vergi avantajlarına ve büyüme fırsatlarına hızlıca erişim sağlayabildiğine değinen Dikbaş, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin Hollanda ve Avrupa pazarlarına açılmasını da kolaylaştıracak. Avrupa'nın girişimcilik açısından en gelişmiş bölgelerinden Hollanda, güçlü yatırım ağı, küresel şirketlerle işbirliği olanakları ve düzenleyici şeffaflığıyla girişimlerimiz için stratejik bir kapı niteliğinde. Bu ortaklık sayesinde girişimlerimiz, hem bölgeye özgü iş kültürünü yerinde deneyimleyebiliyor hem de potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve iş ortaklarıyla doğrudan temas kurarak büyümelerini hızlandırabiliyor."

InnovationQuarter Uluslararasılaşma Direktörü Chris van Voorden da ortaklıklarının, Zuid-Holland'ın inovasyon ekosistemini Türkiye'nin dinamik teknoloji topluluğuyla buluşturduğuna değinerek, "Böylece, hem bölgemize yeni teknolojiler kazandırıyor hem de Hollandalı kurumlar için uluslararası işbirliği fırsatları yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Hollanda, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

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