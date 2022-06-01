İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı

01.06.2022 19:48
İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı

İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz.

İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

"Bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız"

İZMİR - İzmir'de bu yıl Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek olan Fashion Tech, Fashion Prime ve 16. IF Wedding Fashion fuarlarının lansmanı yapıldı. Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarların İzmir için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgu yaparak, "Bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız" dedi.

İzmir'de 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fashion Tech ile Fashion Prime fuarlarının yanı sıra, 22-25 Kasım 2022 tarihleri arasında 16.'sı gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion Fuarı için lansman programı düzenledi. Tarihi Çukurhan'da düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra oda, birlik ve dernek temsilcileri ile sektörün paydaşları katıldı.

Soyer: "Bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız"

Başkan Tunç Soyer, sektörün tüm temsilcilerinin bir arada olduğunu belirterek, "Çok kıymetli bir buluşma. Fuarlar İzmir için son derece hayati bir mesele. Fuarlar kent ekonomisini canlandırıyor. Fuarlarda sektörün temsilcileri birbirleriyle buluşarak birbirlerinden ilham alıyorlar. Pazarlama konusunda da fuarlar olağanüstü imkan sunuyor. Bir de uluslararası bir fuarsa işte o zaman yeni markaların doğmasına imkan tanıyor. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresini yaptıktan sonra Milli Numune Sergisini açmış ve arkasından da İzmir, fuarlar şehri olmaya başlamış. Çünkü büyük liderimiz, İzmir'in bir liman kenti olması dolayısıyla fuarlara ev sahipliği yapmasını 100 yıl önce görmüş. Şimdi bize düşen bu çıtayı yükseltmek. Bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız" dedi.

Öte yandan Başkan Soyer, Mimar Kemalettin Moda Merkezi için restorasyon projesinin onayını aldıklarını ifade ederek, ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Kızılgüneşler: "İzmir'de düzenlenen tüm fuarların da arkasındayız"

İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise İZTO'nun fuarcılığı çok önemsediğini belirterek, "Fuarlar aracılığıyla üyelerimizin ticaret hacimlerini ve potansiyellerini nerede artırma imkanımı varsa biz oradayız. İzmir'de düzenlenen tüm fuarların da arkasındayız. Şehrimizde düzenlenen fuar sayısı arttıkça biz de bütçemizi, hizmet çeşitliliğimizi ve desteklerimizi artırdık. Kentimizdeki moda fuarları da en önem verdiğimiz etkinlikler arasında yer alıyor. Sadece 4 yıl önce hayata geçirilen Fashion Prime Fuarı'nın çok kısa bir sürede benzerlerinden ayrışmayı başardığını büyük bir gururla gözlemliyoruz. Bu kadar kısa bir sürede başarılı olacağına inandığımız Fashion Tech Fuarı ortaya çıktı. Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının eş zamanlı hayata geçirilmesi hemen ardından IF Wedding Fashion Fuarı'nın ziyaretçileriyle buluşmasının birlikte oraya çıkaracağı sinerji, 3 fuarın çok daha fazlasını görmemizi sağlayacak" diye konuştu.

Sertbaş: "Fuarlar ihracatçılar için çok önemli noktalar"

Ege Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da, fuarların ihracatçılar için çok önemli noktalar olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Türkiye'deki fuarlar çok daha önemli. Yurtdışından gelen alıcılara ürünlerimizi gösterebileceğimiz mekanlar. Bugün 3 fuarın lansmanı var. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi yolunda gittiğimiz bu dönemde Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının önemi çok büyük. Ham maddede ve teknolojideki gelişmeleri bu fuarlarda görebileceğimizi ümit ediyoruz. IF Wedding Fashion Fuarı da İzmir'in gözbebeği. Dünyanın gelinlik adına buluşma noktası IF Wedding Fashion. Her geçen gün gelişiyor ve gelişecek" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı
İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı
İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı
İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı
İzmir'de 3 moda fuarının lansmanı yapıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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