İzmir'de Sakız Enginarı Hasadı Yoğunlaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Sakız Enginarı Hasadı Yoğunlaştı

İzmir\'de Sakız Enginarı Hasadı Yoğunlaştı

İzmir'de coğrafi işaretli sakız enginarı hasadı nisan-mayıs döneminde yoğunlaşıyor.

22.04.2025 12:44
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Türkiye'nin enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'in Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun gibi turistik ilçelerinde coğrafi işaret tescilli Urla sakız enginarı hasadı yoğunluğu yaşanıyor.

Ilık iklim sebzesi olarak bilinen, çoğunlukla Ege- Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, içerisinde A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineralleri barındırmasıyla fazlaca tercih ediliyor.

Enginar üretiminde ilk sırasında bulunan İzmir'de yıllık yaklaşık 8 bin dekarda ortalama 11 bin ton enginar hasadı gerçekleştiriliyor. Kentteki enginar üretimi çoğunlukla Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde yapılıyor. Ata tohumu kullanan çiftçiler coğrafi işaretli sakız cinsini tercih ediyor.

Ege yemekleri arasında önemli bir yere sahip enginarda hasat, nisan ve mayısta yoğun olmak üzere hazirana kadar devam ediyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in enginar üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerden olduğunu, özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde çokça üretim yapıldığını söyledi.

Enginarın karaciğer dostu olduğunu dile getiren Şahin, "Çeşme ve Urla özellikle yurt içi ve dışından gelen misafirlerimizin de ağırlandığı turizm bölgesi. Aynı zamanda gastronomi ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla burada kendi üretimimiz olan coğrafi işareti olan sakız enginarını konuklarımıza ikram ediyoruz." dedi.

Şahin, ülkedeki enginar üretiminin yüzde 27'lik payını Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinin gerçekleştirdiğini belirterek, enginarın ekonomiye ciddi katkısı olduğunu ifade etti.

Genellikle ata tohumuyla sakız enginarının yetiştiriciliğinin yapıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl tüm ülkemizde olduğu gibi bölgemiz de zirai dondan etkilendi. Bu sezon enginar üretimi biraz düşecek gibi gözüküyor ama yine de bizim elimizde ülkemize yetecek, tüketicilerimize yetecek kadar sakız enginarımız var. Bu soğuğu yemesi belki çanağın küçük kalmasına sebep oldu. Bu bölge üstü açık bir üretim merkezi, dolayısıyla her türlü dış koşullara açık bir üretim yapıyoruz."

Urla'daki üreticilerden Gökçe Erkuş Öz de ailesiyle 44 dönüm alanda organik sakız cinsi enginar ürettiklerini kaydetti.

Enginarlarını internet üzerinde ya da bahçede sattıklarını anlatan Öz, "Bu sene verimimiz biraz düşük, sebebi ise havaların soğuk ilerlemesi. Ancak soğuk da enginarın lezzetini artırdı. Şu anda havalar ısınmaya başladı ve hasadımız güzel devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Sakız Enginarı Hasadı Yoğunlaştı - Son Dakika

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