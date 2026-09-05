İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı; Başkan Tugay ikinci yüzyıl vurgusu yaptı

Türkiye'nin ilk ve en büyük fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 95. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarı ikinci yüzyılına hazırlamanın kendi kuşaklarının sorumluluğu olduğuna dikkat çekerken; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ise 2025 yılında İzmir'e tüm bakanlıklar tarafından 1,3 trilyon lira büyüklüğünde kamu yatırımı kazandırıldığını vurguladı.

Türkiye'nin ticari ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 95'inci kez kapılarını açtı. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İzmir Oda Orkestrası'nın konseriyle başlayan etkinlik, Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisiyle devam etti.

"Fuarı ikinci yüzyılına hazırlamak bizim kuşağımızın sorumluluğu"

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın 95 yıllık köklü tarihine ve kentin hafızasındaki yerine değindi. İEF'nin Cumhuriyetin ilanından aylar önce 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi ve Numune Sergisi ile temellerinin atıldığını hatırlatan Başkan Tugay, "Geçen 95 yılda, fuarın kapısından giren her kuşak başka bir İzmir'i gördü. Bugün ülke ve kent ekonomimizin temel direklerinden olan, dünyayla ticari ve kültürel bağlar kurduğumuz ihtisas fuarları, İzmir Fuarı'ndan doğdu." dedi.

Fuarın geleceğine yönelik vizyonunu da paylaşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 100'üncü yılına beş yıl kaldı. Neredeyse bir asırdır yaşayan bu büyük buluşmayı ikinci yüzyılına hazırlamak, bizim kuşağımızın sorumluluğu. Önümüzdeki beş yılı bu gözle değerlendireceğiz. Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi; ikinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız."

"2026'nın ilk altı ayında 12 ihtisas fuarında 900 bini aşkın ziyaretçi ağırladık"

İzmir'in fuarcılık potansiyeline dikkat çeken Tugay, 2026 yılının ilk altı ayında kentte düzenlenen 12 ihtisas fuarında 2 bin 500'ü aşkın katılımcı firmanın yer aldığını ve 100'ün üzerinde ülkeden 900 bini aşkın ziyaretçinin ağırlandığını belirtti. Tugay, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve iş dünyasının aynı hedef etrafında buluşması halinde İzmir'in dünya ticaretinin daha güçlü buluşma noktalarından biri haline gelebileceğini vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu iradede sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydetti.

İzmir'e 1,3 trilyon liralık kamu yatırımı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ise, Türkiye'nin ihracattaki yükselen gücüne ve İzmir'in bu vizyondaki yerine dikkat çekti. Bakanlık olarak İzmir'in gelişimine büyük katkı sunduklarını ifade eden Sönmez, "2025 yılında şehrimize Bakanlıklarımız ve diğer kamu kurumlarımız aracılığıyla 1,3 trilyon lira büyüklüğünde bir kamu yatırımı kazandırılmıştır. Katma değerli ve inovatif üretimi desteklemek amacıyla sadece 2025 yılında 2,5 milyar liralık devlet yardımı aracılığıyla önemli bir kaynak sağladık. 2026 yılı itibarıyla bu rakamın 2 milyar lirayı geçtiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"İhracatta 410 milyar dolar hedefini yıl sonuna kadar kıracağız"

Küresel ekonomideki aşırı korumacı eğilimler ve jeopolitik risklerin gölgesinde Türkiye ekonomisinin pozitif ayrıştığını belirten Sönmez, ekonominin 2026 ikinci çeyreğinde yüzde 23 büyüdüğünü ifade etti. Türkiye'nin ihracat hedeflerine değinen Sönmez, "Mal ihracatımızın ağustos itibariyle 280 milyar doları geçtiğini görüyoruz, bu Cumhuriyet tarihimizde bir rekor. Hizmet ihracatımız ise 125 milyar dolar. Toplamda 405 milyar dolarlık yıllık ihracata bugünden ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 410 milyar dolar hedefi vardı, inşallah bunu yıl sonuna kadar kıracağız" dedi.

Sönmez ayrıca, İzmir'in 22,5 milyar dolarlık ihracatıyla 207 ülke ve gümrük bölgesine ulaşarak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili olduğunu ve ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.