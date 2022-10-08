İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

08.10.2022 17:10
İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

Gelen İzmir haberine göre İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, yeniden göreve seçildi.

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, yeniden göreve seçildi.

İZTB'den yapılan açıklamaya göre, İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen seçimlerin ardından Işınsu Kestelli başkanlığındaki yönetim kurulu, Ercan Korkmaz, Bülent Uçak, İlhan Zincircioğlu Şeref İyiuyarlar, Erol Avni Bozkurt, Sonnur Kırmızıoğlu, Seyit Güngör Şarman, İsmail Emin Kentli, Sebahettin Dumlu, Özhan Şen'den oluştu.

Meclis başkanlığı görevine Ömer Gökhan Tuncer getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, seçimlerin şenlik havasında geçtiğini kaydetti.

Kestelli, yeni dönem meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile İZTB, İzmir ve Türkiye için çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İZTB'nin Türkiye'de tarımsal ticaretin kurallarıyla yeşerip yerleşmesinde tarihi rolü bulunan önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Kestelli, "Bugün tarihi misyonumuzu güçlendirecek, borsamızın ülke tarımının gelecek vizyonuna katkısını artıracak bir dönemin adımını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise yeni ürünleri filizlendirmek, tarlaları yeşertmek, tarımın servetini dönüştürmek amacıyla çalışacaklarını bildirdi.

YORUMLAR
500
Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi Başkan Özgener'den seçim değerlendirmesi Prof. Dr. Şener salgın döneminde kaybolan solunum yolu enfeksiyonlarını anlattı Prof. Dr. Şener salgın döneminde kaybolan solunum yolu enfeksiyonlarını anlattı
Kaynak: AA

Bozkurt, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 23:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberi... Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement