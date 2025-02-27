İzmir heyetinden Almanya\'ya lojistik çıkarması

Ekonomi

İzmir iş dünyasının üç önemli kurumunun temsilcilerinden oluşan heyet Almanya'ya giderek, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçılar Birliği paydaşlığında kurulum çalışmaları yürütülen Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin yönetim süreçlerine adapte edilebilecek dijital çözümlere yönelik incelemelerde bulundu. İki günde 12 önemli kurumla görüşen iş insanları, lojistiğin Alman devlerine Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesini anlattı. Program kapsamında İzmir Ticaret Odası ile Bremen Ticaret Odası arasında "kardeş oda" anlaşması da imzalandı.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri temsilcilerinden oluşan İzmir heyeti, lojistik merkezler inceleme programı kapsamında 23-26 Şubat 2025 tarihlerinde Almanya'nın Hamburg ve Bremen şehirlerini ziyaret etti. Programa, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile Genel Koordinatörü Pınar Karayılanoğlu katıldı.

İzmir ile Hamburg arasındaki ilişkiler gelişecek

Hamburg'da gerçekleşen temaslar kapsamında, T.C. Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara ve T.C. Hamburg Ticaret Müşaviri Ataşesi Yıldız Onur ziyaret edildi. İzmir ile Hamburg arasındaki karşılıklı iş potansiyelinin değerlendirildiği görüşmede, Başkonsolos Kara, son dönemde İzmir'den çok sayıda iş heyetinin Hamburg'a geldiğini, yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, İzmir'in Hamburg'taki imajının olumlu olduğunu ve ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini belirtti.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi ilgi odağı oldu

Hamburg Ticaret Odası, Hamburg Invest ve ARIC Yapay Zeka Merkezi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Görüşmede Hamburg ve İzmir'in lojistik alt yapısı, Kemalpaşa Lojistik Merkezi kapsamında geliştirebilecek projeler ve lojistik sektöründe yapay zekanın rolü ele alındı.

Heyet, ayrıca Hamburg Limanı Altenwerder konteyner terminalini ziyaret ederek, limandaki deniz, demir ve kara yolu trafik akışı ile mal akışı için kullanılan tamamen insansız ve dijital çözümler, verimli taşımacılık ve akıllı depolama çözümleri hakkında bilgi aldı. İntralojistik için akıllı çözümler sunan STILL firması ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

Bremen'de lojistiğin devleriyle görüşmeler yapıldı

Programın Bremen bölümünde ise, İzmir Ticaret Odası ile Bremen Ticaret Odası arasında "Kardeş Oda Anlaşması" imzalanırken, Almanya'nın ilk lojistik dağıtım merkezi olan ve 5 milyon metrekare depolama alanına sahip olan GVZ Lojistik Merkezi'nde lojistik köyler ve lojistik merkezlerin planlanması, geliştirilmesi ve yönetimi konularında uzman olan Dr. Thomas Nobel ile bir araya gelindi. Avrupa'nın lider otomobil taşıyıcısı olan ve her yıl 5 milyonun üzerinde aracın taşınmasını sağlayan BLG Logistics konteyner terminalinde incelemelerde bulunuldu. Uzuner Group Yönetim Danışmanlığı şirketi kurucusu Bülent Uzuner ve Constructor Üniversitesi Lojistik Mühendisliği, Teknolojileri ve Süreçleri Profesörü Yılmaz Uygun ile görüşüldü. Görüşmelerde Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili sunum yapıldı.

Özgener: "Girişimlerimizin olumlu sonuçlanacağına inancımız tam"

Programın İzmir'in ticari potansiyelinin artması için önem taşıdığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak kentimizdeki tüm paydaşlarımızla ortak projeler üretmeyi temel hedefimiz olarak belirledik. Kemalpaşa Lojistik Merkezimiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Projemizin temellerini sağlam bir şekilde atmak için Odamız öncülüğünde önemli bir ziyaret serisi gerçekleştirdik. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birliklerimizin de katılımı bizlere güç kattı. Kemalpaşa Lojistik Merkezimizin Dünyaya örnek olacak bir alt yapı ile kurulması için çok önemli temaslarda bulunduk. Yaptığımız ikili görüşmelerde karşılıklı geliştirilecek projelerin İzmir'e büyük katkı sağlayacağını gördük. Alman yatırımcıların gelmesinin uzun vadede ülkemize önemli bir potansiyel sağlayacağı kanaatindeyiz. Kentimizde geliştirdiğimiz ortak iş yapma kültürümüz sayesinde, gerek sanayi ve ihracatta gerek ise ticaret ve eğitimde girişimlerimizin olumlu sonuçlanacağına inancımız tam" diye konuştu.

Almanya'dan ilk kardeş oda: Bremen

Bremen Ticaret Odası ile imzalanan "kardeş oda" anlaşmasının Almanya'da bir ilk olduğuna dikkat çeken Özgener, "Geçtiğimiz Ekim ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bremen ziyaretinde, Bremen Ticaret Odası ile tanışma imkanımız olmuştu. Kendileriyle kardeş oda olmak için sözleşmiştik. 3 aylık kısa bir süre neticesinde bunu başardık. Bremen Ticaret Odası ile "kardeş oda" anlaşmamızı imzaladık. Anlaşma ile Bremen Ticaret Odası, Odamızın Almanya'daki ilk "kardeş" ticaret odası olurken, toplam kardeş oda sayımız 133'e yükseldi. 'Kardeş Oda' bizlerin orada bir evi olduğu anlamına geliyor. Üyelerimizin farklı ülkelerde iş yapmasına olanak sağlayacak, onlara güven verecek bu ilişkilerin artarak devamını diliyorum" dedi.

İzmir'in yapay zeka merkezi için önemli adım

Özgener sözlerine şöyle devam etti: "Hamburg temaslarımız kapsamında ARIC Yapay Zeka Merkezi ile görüştük. Kendileriyle İzmir'de kurulması planlanan Yapay Zeka Merkezi için iş birliği yapma potansiyelini değerlendirdik. İki merkez arasında bilgi aktarımı için en kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz."

Elmasoğlu: "Gelecektek yatırımların önünü açacak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Cemal Elmasoğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin sadece İzmir için değil, ülkemizin ticareti için de önemli bir merkez olacağını, yeni istihdam imkanlarını beraberinde getireceğini söyledi. Elmasoğlu, "İzmir Ticaret Odası olarak kentimizde yürüttüğümüz çok önemli çalışmalar var. Kemalpaşa Lojistik Merkezimiz, tüm sektörlere dokunan yönü ile öne çıkıyor. Kentimizde kuracağımız doğru bir alt yapı ile iş hacmimizi ciddi oranda artırabilir, maliyetlerimizi düşürebiliriz. Almanya'daki görüşmelerimiz bizler için çok önemliydi. Yıllardır başarı ile işleyen sistemleri yerinde görüp, Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projemize entegre edebileceğimiz yönlerini analiz ettik. Ayrıca projemizi tüm yönleriyle aktaran sunumlar yaptık. Güçlü ilişkilerimizin gelecekte kentimize yapılacak yatırımların önünü açacağına inanıyoruz" dedi. - İZMİR