İzmir Limanlarına 922 Bin Yolcu Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Limanlarına 922 Bin Yolcu Geldi

İzmir Limanlarına 922 Bin Yolcu Geldi

Deniz Ticaret Odası, yıl sonuna kadar İzmir'in yeni yat limanları ile yolcu sayısını artıracak.

26.11.2024 19:16
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Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 23 Kasım itibarıyla İzmir, Egeport Kuşadası ve Ulusoy Çeşme limanlarına 644 gemiyle 922 bin yolcunun geldiğini bildirdi.

Öztürk, şubelerinin kasım ayı toplantısındaki konuşmasında, İzmir'in yeni yat limanları projesinde önemli adımın atıldığını söyledi.

Büyüklüğü 170 bin 810 metrekare ve 250 bağlama kapasiteli Çeşmealtı ile 262 bin 602 metrekare büyüklüğünde ve 400 yat bağlama kapasiteli Yeni Şakran yat limanları için ÇED sürecinin başladığını ifade eden Öztürk, İzmir'in yat bağlama kapasitesinin bu limanlarla 3 bin 350'ye yükseleceğini belirtti.

Öztürk, kruvaziyer turizmi için tarihi Kemeraltı'nın önemli olduğuna işaret ederek, "Turizmde Kemeraltı'nı es geçemeyiz. İzmir'de çok güzel bir miras olmasına rağmen iyi değerlendiremiyoruz. MSC Cruises'ın İzmir durağını iptal etmesinin en büyük nedenlerinden birisi kentte yapacak pek bir şey bulamamaları. Bu konuda çalışmalar yapılıyor." dedi.

Türkiye'nin bu yıl için kruvaziyer turizmindeki 1,8 milyon yolcuya ulaşma hedefini yakaladığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Egeport Kuşadası Limanı'na 23 Kasım itibarıyla 512 gemi ve 735 bin yolcu geldi. İzmir Limanı 59 gemiyi ve 157 bin yolcuyu ağırladı. Ulusoy Çeşme Limanı'na 73 gemi seferiyle 30 bin yolcu geldi. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik risklere rağmen gelecek yıl 2 milyonun üzerinde yolcu hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Limanlarına 922 Bin Yolcu Geldi - Son Dakika

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