İZTO'dan ABD'ye Temiz Enerji İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

İZTO'dan ABD'ye Temiz Enerji İnovasyonu

İzmir Ticaret Odası, ABD'de temiz enerji fuarına katılarak yeni iş birlikleri için adım attı.

20.09.2024 10:13
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Üyelerinin farklı pazarlara açılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası (İZTO), rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Kendi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sektörel etkinliği olarak kabul edilen "RE+ Anaheim Temiz Enerji Fuarı"na düzenlenen ziyaret organizasyonu kapsamında Los Angeles'a giden İzmirli heyet, ülkede önemli temaslarda bulundu, iş birliklerinin gelişmesi için ilk adımı attı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, Meclis Üyeleri Lütfi Kılıç, Mehmet Yavuz Alkan ve Metin Akçay, 75. Plastik Grubu Meslek Komitesi Başkanı Haşim Uygun ve Komite Üyesi Mehmet Nuri Ertaş ile 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meslek Komitesi Üyesi Caner Tan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişilik İzmir Ticaret Odası heyeti, 9-12 Eylül 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. İzmirli heyet ilk olarak T.C. Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said Dolu'yu ziyaret etti. Ziyarette, ABD'li firmaların temiz enerji sektörüne yönelik ürün ve hizmet tedariğinde ilgisinin, Uzak doğu'dan Türkiye'ye kaydığı vurgulandı. Bu kapsamda İzmirli üreticilerin Kaliforniya pazarına girebilmeleri için Ticaret Ataşeliğinin her türlü desteği sağlayacağı ifade edildi.

Dünya ligindeki firmalar ile görüşüldü

Organizasyonun ikinci gününde "RE+ Anaheim Temiz Enerji Fuarı" nı ziyaret eden heyet, dünya genelinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli enerji kuruluşları olan "Solar Energy Industries Association" ve "Smart Electric Power Alliance" yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin devlerine, Wenergy İzmir Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ile ilgili çalışmalar aktarıldı.

Amerika kıtasına ilk organizasyon

İzmir Ticaret Odası olarak ABD Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliğinde ilk kez Amerika kıtasına yönelik bir ziyaret organizasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Heyetimizin ziyaret ettiği fuar kendi alanında dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. Amerika kıtasının en büyük temiz enerji fuarı olma özelliği taşıyor. 1.300'ün üzerinde firmanın stant açtığı, dünyanın dört bir yanından 70 binin üzerinde profesyonelin ziyaret ettiği bu etkinlikte İzmir'i temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ABD Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle yaptığımız bu pilot organizasyonu, önümüzdeki dönemde farklı sektörlerden farklı fuarlara yönelik gerçekleştirerek üyelerimizin yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen ise, "ABD'de görüştüğümüz firmaların temsilcilerini Mayıs ayında kentimizde düzenlenecek Wenergy İzmir Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'na davet ettik. Çok olumlu yaklaştılar ve Türkiye'nin temiz enerji konusunda önemli bir pazar olduğunu ifade ederek katılımdan memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler. Fuarda gerçekleştirilen tüm görüşmelerin Wenergy Fuarı'na ivme kazandıracağı inancındayız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İZTO'dan ABD'ye Temiz Enerji İnovasyonu - Son Dakika

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