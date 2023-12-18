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Japonya, "karbondan arındırılmış Asya'ya ulaşılmasında" öncü olmak istiyor - Son Dakika
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Japonya, "karbondan arındırılmış Asya'ya ulaşılmasında" öncü olmak istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "karbondan arındırılmış Asya hedefine ulaşmaya" yönelik çabalara liderlik etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Japonya, "karbondan arındırılmış Asya\'ya ulaşılmasında" öncü olmak istiyor
18.12.2023 - 09:08,
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "karbondan arındırılmış Asya hedefine ulaşmaya" yönelik çabalara liderlik etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Japonya'nın ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen "Asya Sıfır Emisyon Topluluğu" (AZEC) zirvesinde, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesi kapsamında karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin projeler ele alındı.

Başbakan Kişida, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin gelecek odaklı çabalarına değindi.

"Sıfır karbon hedefi ortak bir zorluk." diyen Kişida, Asya'nın karbondan arındırılması için 4 katrilyon yenlik (28 trilyon dolar) finansman gerektiği tahminini paylaştı.

Kişida, ülkesinin, kıtaya yatırım çekebilecek "karbondan arındırma pazarı" oluşturulması ve "karbondan arındırılmış Asya hedefine ulaşılması" çabalarına liderlik edeceğini söyledi.

Ekonomik büyüme ve enerji güvenliği

Akabinde yapılan ortak açıklamaya göre zirvede, "her ülkenin koşullarına uygun çeşitli ve pratik yollarla karbondan arınması hedefinin sürdürülmesi" konusunda mutabık kalındı.

Katılımcı ülkeler zirvede, karbon emisyonlarının azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliklerini teyit etti.

ASEAN üyelerinden Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei ile Avustralya'nın katıldığı zirveye, ASEAN üyesi olmasına rağmen, Şubat 2021'den bu yana askeri rejim altındaki Myanmar davet edilmedi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Kaynak: AA
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Japonya, Tokyo, Son Dakika

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