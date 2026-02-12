Kabadayı: Konut, Ekonomik Dayanıklılığın Temeli

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konutun sadece barınma değil, ekonomik dayanıklılık, sosyal bütünlük ve uzun vadeli maliyet yönetiminin temel unsuru olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Londra'da düzenlenen Konut Forumu, 25 ülkeden 300'den fazla üst düzey özel sektör liderini, uluslararası yatırımcıları ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi.

Küresel gayrimenkul gündeminin önemli buluşmalarından "Global Real Estate-London Summit 2026" kapsamında gerçekleştirilen forumda, konut arzının artırılması, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

Forum kapsamında Avrupa Birliği, Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkelerinde erişilebilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı konut üretiminin nasıl hızlandırılabileceği, özel sektör ve kamu işbirlikleri perspektifiyle değerlendirildi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da forum çatısı altında gerçekleştirilen "Gayrimenkulde Kurucular" panelinde Türkiye'deki kentsel dönüşüm modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Konut arzı ölçeklenmeli"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Kabadayı, konut arzının yalnızca hızlanmasının değil, doğru planlama, mühendislik disiplini ve finansal sürdürülebilirlik temelinde ölçeklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki başarılı kentsel dönüşüm modelinden bahseden Kabadayı, büyük ölçekli projelerde kamuyla kurulan etkin işbirliklerinin planlama süreçlerini hızlandırdığını, riskleri azalttığını ve konutun daha geniş kitleler için erişilebilir hale gelmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kabadayı, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını, toplumsal güvenin güçlendirilmesi ve şehirlerin uzun vadeli planlama kapasitesinin artırılması açısından kritik bir politika alanı olduğunu aktardı.

Kentsel dönüşüm projelerinde hızla kalite arasında bir tercih yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Kabadayı, doğru planlama, güçlü finansal yapı ve etkin proje yönetimiyle bu iki hedefin eş zamanlı olarak hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Kabadayı, "Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerde, konut üretimi yalnızca bir arz meselesi değil. Güvenli yapı üretimi, ekonomik istikrarın ve şehirlerin finansal sürdürülebilirliğinin temeli. Afet sonrası oluşabilecek yüksek kamu maliyetlerini azaltmanın en rasyonel yolu, baştan doğru planlanmış ve mühendislik disiplini yüksek projeler geliştirmek. Kentsel dönüşüm, ekonomik dayanıklılığı artıran stratejik bir yatırım alanı." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli ve ölçekli konut üretiminin istihdamdan finansmana, yatırım güveninden şehir rekabetçiliğine kadar geniş bir etki alanı yarattığına değinen Kabadayı, konut politikasının ekonomik bir direnç politikası olduğunu belirtti.

"Yeşil bina uygulamaları verimliliği artırıyor"

Kabadayı, teknoloji ve sürdürülebilirlik başlıklarına da değinerek, modüler üretim yöntemleri, standartlaştırılmış mühendislik çözümleri ve yeşil bina uygulamalarının konut üretiminde verimliliği artırdığını kaydetti.

Bu yaklaşımın inşaat süresini kısalttığını, kaynak kullanımını optimize ettiğini ve maliyet baskısını azalttığını aktaran Kabadayı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji verimliliği, yüksek tasarım ve dayanıklı malzeme kullanımı, konutların işletme giderlerini düşürüyor. Teknoloji odaklı üretim modeli, hem geliştirici hem kullanıcı açısından sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturdu. Erişilebilir konut kavramı, fiyat indirimiyle karıştırılmamalı. Erişilebilirlik, düşük standart anlamına gelmez. Gerçek erişilebilirlik, ölçek ekonomisi ve finansal sürdürülebilirlik üzerine kurulu bir model."

Satış fiyatının tek başına yeterli bir gösterge olmadığını belirten Kabadayı, konutun toplam ekonomik etkisinin, yatırım güveni, sermaye akışı ve uzun vadeli şehir dayanıklılığıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu-özel işbirliklerinin ölçekli üretimi mümkün kıldığını ifade eden Kabadayı, dengeli bir finansman modelinin hem yatırımcıyı hem kullanıcıyı koruyan bir yapı sunduğunu ifade etti.

Kabadayı, konutun yalnızca bir barınma ihtiyacını karşılayan yapıdan ibaret olmadığına, şehirlerin ekonomik dinamizmini, sosyal bütünlüğünü ve çevresel performansını doğrudan etkileyen temel bir yapı taşı olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle geliştiriciler, konut üretimini kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli ve bütüncül bir perspektifle ele almalı. Akıllı planlama, teknoloji ve sorumlu yatırım anlayışının bir araya gelmesiyle konut, daha güvenli şehirler, daha düşük yaşam maliyetleri ve daha güçlü topluluklar yaratma potansiyeline sahip."