Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi emekli zammı ve vergisiz telefon satışı - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi emekli zammı ve vergisiz telefon satışı

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında emekli zammı ve üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışı var. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Erdoğan, vergisiz telefon satışıyla ilgili detayları paylaşacak. İşte Kabine'de ele alınacak konu başlıkları.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği var.

EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Maaş zammıyla ilgili düzenleme bekleyen milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasının sürdüğü belirtilirken, Kabine toplantısında çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin sunum yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından düzenlemenin 1 Ekim'de açılacak Meclis'e sunulması planlanıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI

Toplantıda, üniversite öğrencilerine vaat edilen 'vergisiz cep telefonu' çalışmasının son şeklini alması bekleniyor. Bugünkü toplantı sonrası hangi modellerin kampanya kapsamına gireceği de netleşmiş olacak. Uygulamanın Türkiye'de üretimi yapılan modelleri ve bir üst sınırı olması bekleniyor.

ERDOĞAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri hususunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM ŞARTI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin prim günü şartının 7 bin 200'e düşürülmesi için yapılan çalışmada gelinen son durum da incelenecek. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da Kabine'de konuşulacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN YANSIMALARI

Kabine'de ayrıca Erdoğan'ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların da değerlendirileceği toplantının ardından, Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak.

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Son Dakika Ekonomi Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi emekli zammı ve vergisiz telefon satışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi emekli zammı ve vergisiz telefon satışı - Son Dakika
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