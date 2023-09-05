Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var - Son Dakika

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var

Son Güncelleme: 05.09.2023 08:53

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kabine'nin gündeminde Rusya ile tahıl koridoru görüşmeleri, ekonomik gelişmeler, Kandil operasyonu, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve deprem konutları var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi yine sıcak başlıklar olacak. Dün Soçi'de Rusya lideri Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki G-20 zirvesine gidecek, ardından da ABD'de BM Genel Kurulu'na katılacak. Tüm bu diploması trafiği Kabine gündeminin ilk maddesi olacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ ÖNCESİ SON GELİŞMELER

Rusya- Ukrayna savaşı ve etkileri ile Karadeniz Tahıl Koridoru, Kabine'nin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak G-20 liderler zirvesi ile 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu hazırlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİYLE İLGİLİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyona karşı ek tedbirler ele alınacak. Konutta, ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların da toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.

KANDİL'E HAVA HAREKATININ SONUÇLARI

Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalar Kandil ve Asos'a TSK hava harekâtı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedeflerin imha edildiği harekâta ilişkin Kabine'ye brifing verecek.

KAÇAK GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın düzensiz göçe karşı son dönemde yoğunlaşan çalışmalar, alınan tedbirler ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere ilişkin son rakamları paylaşacağı belirtiliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM DA MASADA

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinde afet konutlarının hızlandırılması ve bölgenin kalkındırılması görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konutların yapımında gelinen son aşamaya dair Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi

Kabine Toplantısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var - Son Dakika
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