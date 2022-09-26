Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yapılan desteklerle ilgili bir dizi müjde sıraladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BESLENME YARDIMINI 60 TL'YE ÇIKARTIYORUZ"

Sözlerine "Üniversite öğrencilerine bir de müjde vermek istiyoruz" diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek yerleştirmelerin devam ettiği, fiyatlarını değiştirmediğimiz yurtlarda kalan öğrencilerimizin beslenme yardımını 25 TL'den 60 TL'ye çıkartıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2,5 katlık artışla aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz. Amacımız öğrencilerimize yurtlarımıza kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 TL'ye olan kısmına vergi muafiyeti getiren, yurt dışında çalışan işçilere ödenen ücretleri istisna tutan üç düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

ÖKSÜZ, YETİM, DUL VE ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamdaki yardımlardan biri de doğal gaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğal gaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık. Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI

Türkiye Aile Destek Programı'mızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek. Türkiye kazandıkça unutmayın milletimiz de kazanacak. Milletimiz kazandıkça devletimiz de güçlenecek. Ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm kesimiyle paylaşacak programları etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."