Emekliye ara zammın kasımda yapılması bekleniyor! İşte masadaki son rakam - Son Dakika

Emekliye ara zammın kasımda yapılması bekleniyor! İşte masadaki son rakam

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:56

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de emekli zammı olacak. Meclis'in açılacağı tarih olan ekim ayına kadar çalışmaların tamamlanması, kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada yüzde 37.76'lık zam ön plana çıkarken, bu orana göre en düşük emekli aylığı 10 bin 332 liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi emekli aylıklarına yapılacak maaş zammı olacak. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ekim ayında Meclis'e gelmesi ve kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada yüzde 37.76'lık zam öne çıkıyor. Bu orana göre en düşük emekli aylığı 10 bin 332 liraya yükselecek.

"ONLARI MEMNUN EDECEK ADIMLARI ATACAĞIZ"

Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Bu oran üzerinden hesaplama yapıldığında emekli maaşlarına yüzde 37.76 oranında zam yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin 332 liraya yükseleceği öngörülüyor.

UZMANLAR 10 BİN LİRA CİVARINI İŞARET EDİYOR

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, haziran ayında yapılan emekli zamlarının ardından asgari ücretin 8 bin 500 en düşük emekli aylığının 7 bin 500 olduğunu ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 88'i kadar olduğunu ifade etti. Karakaş Sadece asgari ücret bazında bile emeklilerin maaşlarının korunması halinde yüzde 88'lik bir zammın yapılması gerektiğini söyleyerek, "Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emekliye ara zammın kasımda yapılması bekleniyor! İşte masadaki son rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekliye ara zammın kasımda yapılması bekleniyor! İşte masadaki son rakam - Son Dakika
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