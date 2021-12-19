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Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var - Son Dakika

Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

19.12.2021 12:55
Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi gündemiyle toplanıyor. Milyonların kilitlendiği Beştepe'deki toplantıda masaya kur hareketliliği, emekliye zam ve stokçuluk gibi 3 önemli başlık gelecek. Kabine'nin gündemindeki diğer konular memura zam, 3600 ek gösterge ve dış politikada ise Afganistan'a yapılacak insani yardımlar ile Azerbaycan-Ermenistan hattındaki normalleşme adımları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın ağırlıklı ekonomi gündemiyle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda masaya kurdaki hareketlilik, emekliye zam ve stokçuluk gibi 3 kritik başlık gelecek.

KURLARDAKİ STABİLLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR ELE ALINACAK

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta verdiği faiz kararıyla yüzde 14'lere kadar gerilettiği politika faizi döviz kurlarının yukarı yönlü hareketine neden olmuş ve Merkez ayın başından beri dövize 5. müdahalesinde bulunmuştu. Bu müdahalenin ardından kurlarda stabilliğin sağlanması ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

OTOMOBİL STOKÇULUĞUNA YÖNELİK ŞİKAYETLER DE GÜNDEMDE

Geçtiğimiz haftalardan beri ülke gündeminde yer alan stokçuluk da toplantıda gündeme gelecek başlıklardan birisi. Meclis Genel Kurulu'na bu hafta gelecek olan stokçuluğa verilen cezaların artırılması yönündeki yasa teklifinin de gündeme geleceği toplantıda, Türkiye genelinde stokçuluğa yönelik denetimler, vatandaşların şikayetleri ve ayrıca otomobil piyasasındaki stokçuluğa yönelik şikayetler üzerine başlatılan soruşturmalar değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ARDINDAN EMEKLİLER DE ZAM BEKLİYOR

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı ise emekliye yapılacak zamlar olacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın ardından emeklilerde de bir zam beklentisi oluşurken, birçok emeklinin maaşının asgari ücretin altında kalması bekleniyor. Bu maaş seviyesinin daha yukarılara çıkarılması için yapılabilecekler de toplantının gündeminde olacak. Masada emekliye yapılacak seyyanen zam ya da asgari ücrete yapılacak zammın oranı kadar emekli maaşına da zam yapılması gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bütçeye olan etkisi de Kabine toplantısında değerlendirilecek.

MEMURA ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE DE MASAYA GELECEK KONULAR ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak kritik toplantının bir diğer önemli başlığı ise memurlar olacak. Memurlar toplu sözleşme döneminde 2022 yılına ait yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar ancak yaşanan kur artışı ve fiyat yüksekliği kaynaklığından kaynaklı ek zam beklentisi var. Buna ilişkin asgari ücret sonrası işaret edilmişti ve buna olumlu bakılmıştı. Gözler memura gelecek ek zamda atılacak adımda. Öte yandan 3600 ek gösterge için yürütülen çalışmaların da hızlanması bekleniyor.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN HATTINDAKİ NORMALLEŞME ADIMLARI DA MASADA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için gittiği Pakistan'daki toplantıda gündeme gelen Afganistan'a yapılacak insani yardımların çerçevesi de yine Kabine'nin gündeminde. Ermenistan Özel Temsilcisi olarak Serdar Kılıç'ın atanması sonrasında Azerbaycan-Ermenistan hattında normalleşmenin sağlanması için atılacak adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

ERDOĞAN MİLLET'E SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Millet'e Sesleniş konuşmasıyla merak edilen sorulara yanıt verecek.

Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Ekonomi, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var - Son Dakika
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