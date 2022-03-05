Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri sahiplerini buldu

05.03.2022 17:55
Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri sahiplerini buldu

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri, sahiplerini buldu.

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri, sahiplerini buldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında, odağında kadın olan; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler üreten ve hayata geçiren 50 marka ve kurum ödül aldı.

İş Sanat'ta yapılan törende, 38 marka örnek projeleriyle ödüle layık görülürken, 12 markaya da Değer Katanlar Özel Ödülü verildi.

Ödül verilen kategoriler arasında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği", "Kadın Girişimi ve Kadın Gücünün Desteklenmesi", "Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Teknoloji, Spor, Sanat, Bilim Gibi Alanlarda Kadınların ve Kız Çocuklarının Desteklenmesi ve Bu Yönde Bilinç Oluşturulması", "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve İyileştirme", "Eşit Haklar ve Eşit Yönlü İletişim İçin Toplumsal Bilinç Oluşturma Projeleri" ile "Eğitim ve Sosyal Fayda İçerikli Programlar" yer aldı.

" Türkiye'nin çok değerli marka ve kurumları başvurdu"

Açıklamada ödül töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel, henüz ikincisini düzenledikleri organizasyona Türkiye'nin birbirinden değerli marka ve kurumlarının, kadına değer katan çok özel projeleriyle başvurduğunu bildirdi.

Demirel, "Her biri birbirinden kıymetli bu projeleri hem seçerken zorlandık hem de ülkemiz ve ülkemiz insanı adına gurur duyduk. Bu projelerin diğer markaları da cesaretlendireceğini ve odağında kadın, eğitim, sürdürülebilirlik, farkındalık, eşitlik, kapsayıcılık olan nice projeye ilham olacağına inanıyorum. Küçük bir iyilik dev bir iyilik hareketine dönüşebilir. Yeter ki ilk adım atılsın." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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